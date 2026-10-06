El Frente Amplio busca definirse a la carrera: ofrecimiento a Colau y Sumar rechaza las primarias de Podemos

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante un acto de los Comuns, Más Madrid, IU y Sumar

Los detalles La exalcaldesa de Barcelona ha pedido que el Frente Amplio y Podemos se "encierren en una habitación" sin vetos cruzados hasta que lleguen a un pacto para presentarse en coalición a las elecciones del 29 de noviembre.

El Frente Amplio, sucesor de Sumar, está en proceso de formación para las elecciones generales del 29 de noviembre en España. Sin candidata definida, el espacio enfrenta incertidumbres sobre la inclusión de Podemos y el método de selección de candidatos. Verónica Barbero, de Movimiento Sumar, aboga por el consenso en lugar de primarias. Ada Colau ha sido propuesta para liderar, pero enfatiza la necesidad de consenso y un frente amplio. Antonio Maíllo de Izquierda Unida destaca la diversidad del Frente, mientras Más Madrid, liderado por Mónica García, opta por listas con arraigo territorial. Aún se discuten los posibles candidatos, incluidos Colau, García y Ernest Urtasun.

El Frente Amplio que sucede a Sumar como confluencia de partidos de izquierda que se presentará a las elecciones generales del 29 de noviembre está todavía en construcción. A 54 días de que los españoles voten el nuevo Gobierno de España, este espacio no tiene candidata, ni forma cerrada, con partidos todavía fuera del espacio que podrían entrar.

Quedan menos de dos meses para esas elecciones y todavía hay muchas dudas, como el papel que podría tener Podemos en esta confluencia. La co-coordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha rechazado las primarias que propone Podemos para elegir todos los puestos de una hipotética lista única de la izquierda a las elecciones generales el 14 y 15 de octubre, víspera del plazo límite para registrar coaliciones.

En una entrevista en RNE, Barbero atacó el fondo de la propuesta de Podemos. "Las primarias no son una línea roja, pero es que el método que nosotras estamos trabajando es otro: es el del diálogo, del consenso y el acuerdo entre las organizaciones", defiende Barbero, que añade que no sólo están debatiendo el candidato y el método, sino "acuerdos más amplios en relación de lo que queremos ser y de cómo queremos situarnos para el futuro".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha añadido que en la formación "no sobra nadie" y que "cualquier propuesta será bienvenida". Sí que ha rechazado abiertamente que Podemos lance ideas de primarias en convocatorias de prensa y no en reuniones internas.

En un corrillo con periodistas, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido que "quien va por libre" son los miembros del Frente Amplio, cuestionando que no quieran hacer unas primarias. "Nosotras las vamos a organizar", avanza.

Ofrecimiento a Colau de liderar el Frente Amplio

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha afirmado este martes que le han propuesto para liderar el Frente Amplio, aunque no ha concretado si está dispuesta a hacerlo y ha insistido en que esta cuestión "no va de nombres". "Los partidos tienen sus órganos, van dando sus pasos y van haciendo propuestas de nombres. Ya había dicho que me lo habían propuesto en días anteriores, como se lo han propuesto a otras personas también, pero el tema no va de nombres. Deben ser muchos nombres, en todo caso, no solo uno", ha expresado en una entrevista en 'La2Cat'.

Colau ha añadido que "no se entendería" que no hubiese un frente amplio, porque según ella todas las formaciones tienen un programa común en defensa del derecho a la vivienda, para frenar la especulación y frenar a la extrema derecha. Preguntada por si ella está dispuesta a ello, la exlíder de Comuns ha dicho que lo importante es que las personas a las que se propone estén "al servicio de crear consensos" para que el máximo de actores políticos formen parte de este proyecto.

La exalcaldesa de Barcelona ha urgido al Frente Amplio y a Podemos a "encerrarse en una habitación" sin vetos cruzados hasta que lleguen a un pacto para presentarse en coalición. Según Colau, "no entendería otra cosa" y tampoco el electorado progresista sobre esta materia. "No se entendería que no hubiera un amplio acuerdo en esa izquierda", reiteró, recordando que, debido a la Ley Electoral, las coaliciones que se presenten a los comicios sólo tienen hasta el 16 de octubre para registrarse.

Sobre su propio papel, la exalcaldesa aclaró que ella no se ha "postulado como candidata a nada", pero aseguró que "desde distintos sectores" se le ha propuesto y que siempre ha contestado, en público o en privado: "Yo sólo estaré si puedo ser útil, si puedo ayudar a que el Frente Amplio sea más amplio", en clara referencia a que incorpore a Podemos.

"Si eso, puedo ayudar, sea dentro o fuera de las listas electorales. Y, si es dentro de las listas electorales, me da igual en qué número, pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer todas es estar disponibles para hacer que el Frente Amplio sea realmente amplio", añadió Colau.

Maíllo incluye a Irene Montero entre la "cantera formidable" del Frente Amplio

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reafirmado que no será candidato de la confluencia de partidos de izquierda, dado que entiende que su papel ahora está en Andalucía, donde es parlamentario, al tiempo que ha animado a Podemos a "debatir" en torno a una mesa la propuesta de primarias abiertas que este pasado lunes planteó Irene Montero de cara a dichos comicios.

Al hablar sobre el liderazgo de la formación, Maíllo ha evitado decir nombres concretos, pero sí ha destacado que el espacio cuenta con una "cantera formidable" de referentes, como Mónica García, Ada Colau e incluso a Irene Montero.

Según Maíllo, la confluencia avanza hacia "un bloque y una candidatura coral en la que muchas referentes importantes van a canalizar carriles de sensibilidades de ese Frente Amplio, que es el reconocimiento de un proyecto plural, diverso, donde la gente se identifica con Mónica García, con Ada Colau, con Antonio Maíllo, con Irene Montero si quiere venirse al final, o con Joan Baldoví si quisiera venir".

Más Madrid decide que su lista por Madrid esté "compuesta por referentes políticos y electorales" de su organización

En paralelo, la ejecutiva de Más Madrid, liderada por Mónica García, ha decidido este martes que la lista electoral por Madrid del nuevo Frente Amplio sea "liderada y compuesta por referentes políticos y electorales" de su organización regional.

Según señalan desde Más Madrid, si algo ha demostrado el último ciclo político, es que las fuerzas con arraigo territorial son las únicas capaces de construir "espacios amplios de unidad y potencia electoral". Por ello, a su juicio, las fuerzas con arraigo territorial que componen el Frente Amplio han de presentarse en sus comunidades y conformar las listas electorales, "tejiendo y ampliando alianzas con la sociedad civil, para luego llegar a un entendimiento confederal entre territorios".

Frente Amplio está integrado por el momento por Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes y todavía no han decidido quién será su candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generas, puesto para que el se barajan los nombres de los ministros Mónica García y Ernest Urtasun y también el de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

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