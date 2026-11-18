Los detalles Este jueves 19 de noviembre a las 22:00 horas se celebra el primer gran encuentro de la campaña electoral con un debate en la Academia de Televisión que será moderado por María Casado.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentarán en el primer gran cara a cara de la campaña electoral para las generales del 29 de noviembre. El debate, moderado por María Casado, se celebrará en el plató A de Madrid Content City y será transmitido por laSexta y otras cadenas. La señal institucional comenzará a las 20:00 horas, y los candidatos llegarán a partir de las 20:30. Abordarán cinco bloques temáticos, incluyendo economía y política social. Feijóo abrirá el debate y Sánchez lo cerrará. El encuentro durará dos horas con pausas publicitarias y será crucial para movilizar a los votantes.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentarán este jueves 19 de noviembre al primer gran cara a cara de la campaña electoral para las generales del 29 de noviembre. Los candidatos ya están preparando el encuentro y han despejado sus agendas para centrarse en el debate que se celebrará en la Academia de Televisión.

El encuentro será moderado por la presentadora María Casado, presidenta de la Academia de Televisión, y se desarrollará en el plató A de Madrid Content City de Secuoya Content Group.

La señal institucional arrancará a las 20:00 horas e incluirá la llegada de los candidatos al recinto a partir de las 20:30 horas. El debate comenzará a las 22:00 horas. Además, todo el transcurso del debate podrá seguirse en laSexta, que emitirá un especial de Al Rojo Vivo para analizar el resultado. También en otras cadenas como 'RTVE', 'Antena 3', 'Telecinco' y 'Cuatro'.

Los candidatos abordarán cinco bloques temáticos de 16 minutos de duración, que seguirán este orden: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

También se ha decidido por sorteo que sea Feijóo quien abra el debate y Sánchez quien lo cierre. Está previsto que dure dos horas, con dos pausas publicitarias de tres minutos cada una.

Cada detalle del debate está medido al milímetro, desde el orden de llegada hasta la distancia que separará a los candidatos en el plató: una mesa que medirá 2 metros y 50 centímetros. Sánchez se sentará en el lado izquierdo y Feijóo en el derecho, un lugar acordado también por sorteo. Asimismo, sabemos que María Casado no se sentará con ellos, sino que estará detrás de un atril, alejada de la mesa.

Buenos ánimos de cara al debate

Fuentes del PSOE han expresado a laSexta que el presidente del Gobierno está "deseando que llegue el cara a cara". "Llega con los datos de su lado y con ganas de confrontar nuestro proyecto de progreso con los recortes y la involución del PP", sostienen.

Sánchez irá acompañado del presidente Diego Rubio, director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación; Rebeca Torró, secretaria de Organización y portavoz del PSOE; y Ana Manzano, directora de Comunicación del PSOE.

Será Diego Rubio quien acceda al plató durante las pausas del debate para ayudar al candidato. Además, los socialistas han adelantado que Rebeca Torró hará una valoración posterior al debate.

Feijóo, sin M.Á.R.

Por otra parte, los 'populares' aseguran que Feijóo está preparando el encuentro en la sede del partido en Génova, donde "ha estado estudiando, leído informes y analizando el sentido de sus intervenciones". Afirman que está "tranquilo, de muy buen humor y con muchas ganas de poder debatir con el candidato socialista".

Adelantan que Feijóo "va a combinar la moderación con un examen exigente a la gestión del presidente del Gobierno". Consideran que sobre Sánchez hay depositada más presión, ya que el 'popular' salió victorioso del cara a cara del 2023 y las encuestas le ditúan por encima.

Asimismo, han detallado que al debate irá acompañado del portavoz del partido, Borja Sémper, la directora de Gabinete de Feijóo, Marta Varela, la diputada Mar Sánchez, Luis de la Matta y Lucas Martinón, director adjunto de la campaña electoral. En las pausas, entrará Marta Varela, que también es adjunta a la dirección de campaña, para darle las indicaciones pertinentes.

De esta manera, prescindirá de la asesoría de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, durante el cara a cara. Se trata de una decisión relevante, ya que sí participó en el encuentro de 2023.

Será el primer gran duelo televisivo entre los dos principales candidatos y una oportunidad decisiva para movilizar a sus votantes y convencer a los indecisos.

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