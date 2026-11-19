Vladímir Putin, Xi Jinping y Donald Trump posan en el centro de la foto durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen

¿Qué ha dicho? "Mucha gente no estaba segura de si saldría algo de esto. Creo que saldrá algo, de forma muy contundente", ha afirmado Trump tras reunirse por separado con Xi Jinping y Putin.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido con su homólogo chino, Xi Jinping, y ha afirmado que ambos buscan ayudar a poner fin a la guerra en Ucrania, apenas unos minutos después de mantener un encuentro bilateral con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en la antesala de la histórica cumbre que congregará de forma conjunta a los tres líderes en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en la ciudad china de Shenzhen.

En una breve intervención de la cita difundida por la Administración norteamericana, Trump ha asegurado que tanto Washington como Pekín quieren contribuir a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y ha augurado resultados "muy contundentes" de su cita bilateral con Xi.

"Ambos queremos ayudar con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania. Nos gustaría verla terminada. Creo que puedo hablar en nombre de los dos", ha declarado el inquilino de la Casa Blanca, apenas unos minutos después de mantener una sesión similar con el propio Putin para "preparar el terreno" de la cita a tres bandas.

Trump, que ha vuelto a aludir a las bajas militares registradas en el conflicto ucraniano, ha agradecido al presidente chino su anfitrionía en Shenzhen y se ha mostrado convencido de que de su diálogo saldrán acuerdos concretos pese al escepticismo previo. "Mucha gente no estaba segura de si saldría algo de esto. Creo que saldrá algo, de forma muy contundente", ha afirmado.

Asimismo, el mandatario estadounidense ha elogiado su sintonía personal con el líder asiático, a quien se ha referido como su "amigo" —mismo término que utilizó con Putin—, subrayando que mantienen "una relación muy especial" que garantiza la estabilidad entre ambas potencias. "Creo que mientras tú y yo estemos al mando de las cosas, nunca tendremos un problema", ha añadido Trump antes de avanzar que Putin se sumará poco después a ambos para celebrar una cumbre trilateral que confía en que sea "exitosa".

Putin reconoce tener "intereses comunes" con China y EEUU en cerrar conflictos

Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado que los tres países tienen "intereses comunes" en cerrar conflictos, incluida la guerra de Ucrania. Putin subrayó que las tres potencias nucleares tienen "muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania", subrayó.

El presidente ruso afirmó que se refirió a ello la víspera durante su encuentro bilateral con el presidente de China, y también hoy en la que mantuvo con Trump antes de la reunión a tres bandas. "Por iniciativa del presidente de EEUU., le dedicamos mucha atención en nuestra reunión bilateral", indicó.

"Por nuestra parte, estamos convencidos de que Rusia, China y EEUU, nuestros pueblos, pueden realizar una notable contribución al fortalecimiento de la seguridad y estabilidad en el mundo, siempre que cooperen de manera constructiva, como socios, sobre la base del respeto mutuo y respeto del balance de intereses", agregó.

EEUU y China no quieren que Irán "pueda tener un arma nuclear"

Trump, en otro asunto, ha asegurado que "tanto Estados Unidos como China tienen interés en asegurar que la energía fluya a través del Estrecho de Ormuz y que Irán no pueda tener un arma nuclear". En cuanto a este frente, el dirigente norteamericano ha descartado horas antes en declaraciones a Fox News necesitar ayuda de Pekín o Moscú al asegurar que su país mantiene el "control total" del estrecho.

De forma paralela, la agenda en Shenzhen aborda la búsqueda de salidas negociadas a los conflictos abiertos en Ucrania e Irán, así como la coordinación en inteligencia artificial y desarrollo tecnológico para evitar nuevos choques comerciales y estratégicos entre las grandes potencias.

Además, durante esta cita a tres bandas entre los dirigentes de las tres mayores potencias nucleares del planeta está previsto que se aborde el control de armamentos estratégicos tras la expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo START entre Washington y Moscú y la expansión del arsenal atómico chino.

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