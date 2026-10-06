Los abanderados en la huelga general por la vivienda: los cuatro colectivos sociales a los que se une el movimiento sindical

Los detalles La iniciativa parte del Sindicato de Inquilinas, que se identifican por el color naranja de sus camisetas, chalecos y emblemas. Ellos han llevado la voz cantante de las protestas y de las asambleas que sostienen las acampadas en toda España.

El Partido Popular ha expresado su incomprensión ante la convocatoria de una huelga general por la vivienda, cuestionando por qué los sindicatos no la solicitaron en los últimos ocho años. Empresarios también califican la huelga de "inadmisible". Un precedente similar ocurrió en Cataluña en 2012, donde la huelga coincidió con una campaña electoral, aumentando la participación y afectando los resultados. Actualmente, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos lidera las protestas, junto con la Coordinadora Juvenil Socialista, el Sindicato de Estudiantes y Contracorriente. Estos colectivos, junto al movimiento sindical, preparan la huelga general en defensa del derecho a la vivienda.

El PP ha dicho este martes que no entiende la huelga general por la vivienda porque los sindicatos la están pidiendo ahora cuando no lo han hecho en los últimos ocho años. No les gusta por lo que moviliza, aunque la huelga apunte al Gobierno. En la misma línea están los empresarios, que la han calificado de "inadmisible" e "incomprensible". Pero, ¿puede afectar una huelga al resultado en unas urnas?

De esto solo hay un precedente y fue en Cataluña. Allí la huelga general de noviembre de 2012 pilló en plena campaña, a solo 11 días de las elecciones. Aquel año la participación fue de casi diez puntos más que en las elecciones anteriores. ¿El resultado? CIU volvió a ganar, pero con 12 diputados menos. Subió mucho Esquerra, que había estado tras la pancarta en la huelga, y el PP, que gobernaba en Moncloa, obtuvo un puesto mas.

Ahora se prepara una nueva huelga y hay una pregunta: ¿Quiénes ondearán esas banderas de la vivienda en la huelga general? Hasta ahora hay cuatro abanderados que llevan el peso de las protestas.

La iniciativa parte del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos que se identifican por el color naranja de sus camisetas, chalecos y emblemas. Ellos han llevado la voz cantante de las protestas y de las asambleas que sostienen las acampadas en toda España. También ellos fueron los que arroparon a Maricarmen cuando la obligaron a abandonar su casa. De ahí a Sol y a clamar por una huelga general.

Las protestas han estado también plagadas de banderas rojas y lisas características del segundo colectivo más multitudinario en las manifestaciones: la Coordinadora Juvenil Socialista, que no tienen nada que ver con el PSOE ni con sus juventudes. Se vinculan al Movimiento Socialista, nacieron en Euskadi y tienen orientación política propia, anticapitalista.

Ellos promovieron el viernes, después de que el Congreso tumbara los dos decretos, la marcha nocturna desde la Puerta del Sol a Cibeles bajo lemas como "La juventud trabajadora contra el negocio de la vivienda".

También ha hecho de la huelga su bandera en esta crisis el Sindicato de Estudiantes. Les representa la enorme pancarta que atraviesa la Puerta del Sol, donde acampan, y en la que, —como es habitual— unen sus siglas a las de la izquierda revolucionaria.

Y a las puertas del Congreso se vio a Contracorriente, la organización juvenil especialmente implicada en la protesta social: movilizaciones por el derecho a la vivienda y huelga general.

Todos ellos son colectivos sociales a los que se une el movimiento sindical, que ya ultima los detalles de la bandera de esa huelga general.

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