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Una campaña electoral llena de decisiones judiciales: Zapatero, Leire Díez o la Kitchen pueden afectar a los resultados del 29-N

¿Por qué es importante? Pese a que la vivienda haya sido el detonante del adelanto electoral, una serie de decisiones judiciales que están en marcha también podrían condicionar el voto de la sociedad.

Una campaña electoral llena de decisiones judiciales: Zapatero, Leire Díez o la Kitchen pueden afectar a los resultados del 29-N
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Se avecina una campaña electoral en la que la vivienda parece ser el foco principal, pero no el único. Las decisiones judiciales muy probablemente estarán presentes durante las próximas semanas ya que Pedro Sánchez todavía tiene pendiente recibir varias decisiones judiciales. Las investigaciones de la justicia pueden arrojar luz en este tiempo sobre el caso de Zapatero, el de Leire Díez, o sobre la presunta financiación irregular del PSOE. Pero también está previsto que este otoño se haga pública la sentencia de la Kitchen, que afecta a la corrupción del PP.

La vivienda ha sido el detonante de este adelanto electoral, pero es evidente que la derecha ya quiere llevar la campaña a otros asuntos. "Sánchez posiblemente solo va a querer hablar de vivienda (...) pero nosotros tenemos que hablar no solo de vivienda sino de todo lo que ha pasado en España a lo largo de los últimos años", ha señalado José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

Entre esos asuntos, nuevos pasos en los frentes judiciales que siguen abiertos. Las investigaciones sobre el caso Leire Díez, la presunta financiación irregular del PSOE o las llamadas joyas de Zapatero pueden volver a estar en primera línea. Pero también queda pendiente la sentencia de la Kitchen, que afecta a la corrupción del PP.

Una sucesión de asuntos judiciales que, según los expertos, puede tener un efecto doble. "La cuestión de las joyas de Zapatero u otros frentes judiciales abiertos y que son un problema para el Gobierno y para Pedro Sánchez irrumpen en campaña de una manera explícita en contra de él (...) eso le puede afectar a él pero a la vez puede ser gasolina para movilizar a su electorado", señala Toni Aira.

Otro posible foco de la campaña, el bolsillo. Sánchez ha presentado un panorama idílico de la economía, pero la realidad actual pasa por una inflación disparada al 4,9% y por el encarecimiento de la financiación y las hipotecas.

Y hay un último asunto: Ceuta. Todavía está pendiente saber si el Gobierno consigue cerrar el traslado de los menores o si el conflicto queda enquistado y llega abierto a la campaña. Y la derecha ya ha dejado claro que la ciudad autónoma seguirá siendo otro de sus argumentos durante la campaña.

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