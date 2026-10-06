Wyoming pide a Sánchez no dar "ni un piso atrás": "Los próximos decretos, desde Sol, con la camiseta del Sindicato de Inquilinas y el puño en alto"

Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de nuevo de los dos Reales Decretos-ley de vivienda, con pequeños cambios respecto a los anteriores, como la ampliación de dos años de la prohibición de compra a fondos buitre.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a los dos Reales Decretos-ley en materia de vivienda con los que el Gobierno pretende ofrecer una respuesta a corto plazo a la crisis que atraviesa España. Eso sí, los textos aprobados este martes incorporan "cambios de carácter técnico".

Desde la oposición han criticado la forma en la que el Gobierno pretende aprobar estos decretos, a través de la Diputación Permanente, y han tachado el procedimiento de "triquiñuela". No obstante, Pedro Sánchez ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para defender la urgencia y la necesidad de su aprobación.

Durante su comparecencia, el presidente del Gobierno ha utilizado un tono que Wyoming interpreta ya como cercano a la campaña electoral. Además, a la hora de presentar los decretos de vivienda, Sánchez ha ido un paso más allá al defender la necesidad de"intervenir el mercado de la vivienda".

"¡Claro que sí, camarada Sánchez! ¡Ni un piso atrás!", reacciona con ironía Sánchez. "Es impresionante cómo ha cambiado el discurso en unas semanas, ¡no me extrañaría que los próximos decretos los presente directamente desde la Puerta del Sol, con la camiseta del Sindicato de Inquilinas y el puño en alto agitando unas llaves!".