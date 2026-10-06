Totalmente empapados y achicando agua con cubos: la tormenta anega la acampada por la vivienda en Sol

Los detalles La lluvia ha caído la tarde de este martes con fuerza en la capital, pero los acampados han reafirmado su determinación de seguir.

La lluvia arrecia con fuerza en gran parte de España. En concreto, en Madrid ha caído la tarde de este martes con fuerza sobre los acampados por la vivienda en la madrileña Puerta del Sol, donde ha anegado las tiendas de campaña en las que, pese a todo, pretenden seguir durmiendo una noche más.

El frente de tormentas ha dado así ya muestras sobre Sol, donde los manifestantes se han visto obligados a achicar agua con cubos para tratar de evitar, sin éxito, que sus tiendes quedasen completamente inundadas.

Sobre el frente de tormentas en Madrid y los alrededores, se ha advertido que puede haber balsas de agua, colapsos en las autovías y también puede haber múltiples accidentes, así como inundaciones importantes en los cauces de los ríos.

La situación meteorológica se debe a una DANA, un embalsamiento de aire frío en capas altas, con una vaguada que está entrando por el Atlántico. Ambas cosas se están fusionando y está generando un episodio de tormentas muy potentes. Ante esto, se incide en tener mucha precaución en las próximas horas, evitar desplazamientos e informarse antes de salir.

Ante este escenario, los manifestantes no han parado de trabajar para minimizar lo máximo posible las consecuencias de las fuertes lluvias, pero pese a esto han mostrado su determinación en seguir acampados por el derechos a una vivienda digna.

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