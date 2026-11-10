Guerra en Irán en directo | La Bolsa española sube el 1,38% y el precio del petróleo cae a 91$ tras decir Trump que la guerra acabará pronto

La Bolsa española sube el 1,38% tras la apertura y recupera los 20.000 puntos

La Bolsa española sube el 1,38% tras la apertura de este martes y recupera los 20.000 puntos, ante una nueva caída del precio del crudo y la recuperación de las acciones tecnológicas, y pendiente de la publicación del dato del índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos de octubre. A las 9:10h, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 20.014,2 puntos tras sumar ese 1,38%. Las ganancias del año son del 15,64%.

ArcelorMittal destaca al subir el 2,6 %, seguido de BBVA, con el 2,45 %. Santander también avanza el 1,86 %, Inditex el 1,44 %, Telefónica el 0,62 % e Iberdrola el 0,26 %. Repsol, por su parte, es el único valor que baja, el 1,36 %.

La Bolsa española ha abierto este martes de nuevo con tono positivo, después de ganar en la víspera el 1,93 %, lo que le permitió superar los 19.700 puntos. La fuerte caída del precio del crudo y los avances de Wall Street animaron al mercado. En concreto, en la víspera, el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street repuntó el 2,7% después de los fuertes recortes sufridos por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, celebradas la semana pasada.

No obstante, se mantienen las dudas respecto a Nvidia, que en la víspera bajó casi un 5 %, después de conocerse la investigación abierta de la compañía contra su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.