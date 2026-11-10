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Guerra en Irán en directo | La Bolsa española sube el 1,38% y el precio del petróleo cae a 91$ tras decir Trump que la guerra acabará pronto
Aunque Trump ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense cree que la guerra terminará "bastante pronto".
La Bolsa española sube el 1,38% tras la apertura y recupera los 20.000 puntos
La Bolsa española sube el 1,38% tras la apertura de este martes y recupera los 20.000 puntos, ante una nueva caída del precio del crudo y la recuperación de las acciones tecnológicas, y pendiente de la publicación del dato del índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos de octubre. A las 9:10h, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 20.014,2 puntos tras sumar ese 1,38%. Las ganancias del año son del 15,64%.
ArcelorMittal destaca al subir el 2,6 %, seguido de BBVA, con el 2,45 %. Santander también avanza el 1,86 %, Inditex el 1,44 %, Telefónica el 0,62 % e Iberdrola el 0,26 %. Repsol, por su parte, es el único valor que baja, el 1,36 %.
La Bolsa española ha abierto este martes de nuevo con tono positivo, después de ganar en la víspera el 1,93 %, lo que le permitió superar los 19.700 puntos. La fuerte caída del precio del crudo y los avances de Wall Street animaron al mercado. En concreto, en la víspera, el índice tecnológico Nasdaq de Wall Street repuntó el 2,7% después de los fuertes recortes sufridos por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, celebradas la semana pasada.
No obstante, se mantienen las dudas respecto a Nvidia, que en la víspera bajó casi un 5 %, después de conocerse la investigación abierta de la compañía contra su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió haber tenido una aventura con una mujer de negocios que es una presunta espía del Gobierno chino.
El precio del petróleo cae a 91 dólares tras afirmar Trump que la guerra en Irán terminará pronto
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,6% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en 91 dólares por barril, su nivel más bajo desde finales de agosto, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado que hay "avances" para lograr el fin de la guerra lanzada contra Irán.
Aunque Trump ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz, el mandatario estadounidense cree que la guerra terminará "bastante pronto". "La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha afirmado en rueda de prensa desde la Casa Blanca.
Donald Trump asegura que hay "avances" hacia el final de la guerra con Irán
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que hay "avances" para lograr el final de la guerra lanzada contra Irán, pero ha abogado por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz. "La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto", ha afirmado en rueda de prensa desde la Casa Blanca.
Trump ha destacado que Estados Unidos ha enviado un tercer portaaeronaves a la región "por si acaso". "Tenemos muchos", ha enfatizado. "Están cargados y listos y espero que no tengamos que usarlos", ha remarcado.