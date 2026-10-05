Sánchez adelanta las elecciones generales para el día 29 de noviembre: "Necesitamos ampliar el apoyo de la gente para hacer más"

El contexto El anuncio del presidente del Gobierno llega después de la derrota parlamentaria del pasado viernes con los dos decretos de vivienda. El jefe del Ejecutivo ha cargado contra "la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que las elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre, tras informar al rey Felipe VI. En una declaración desde La Moncloa, Sánchez destacó los logros de su gobierno, criticó a la oposición y convocó un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el decreto de convocatoria. Resaltó la gestión de su coalición, enfrentando desafíos como crisis internacionales y oposiciones internas. Sánchez defendió el crecimiento económico de España y destacó mejoras en empleo y desigualdad. Invitó a los españoles a decidir entre seguir una agenda progresista o una ola ultraderechista, apelando a su valentía y solidaridad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a primera hora de este lunes que las próximas elecciones generales se celebrarán el 29 de noviembre. Lo ha hecho en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa en la que ha asegurado haber trasladado la decisión al rey Felipe VI en la tarde del domingo mediante una conversación telefónica.

En una comparecencia en la que ha sacado pecho de los avances logrados por su Gobierno en esta legislatura y en la que ha cargado contra "la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática", Sánchez ha anunciado su decisión de "disolver las Cortes" y convocar las elecciones ese domingo 29 de noviembre.

Sánchez ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario este mismo lunes para aprobar el decreto de convocatoria de los comicios, que se publicará este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de entonces, de acuerdo con la ley electoral, tienen que transcurrir 54 días hasta los comicios, un plazo que desemboca en esa fecha del 29 de noviembre.

Sánchez ha comenzado su discurso recordando cómo se conformó el actual Gobierno de coalición para "seguir la senda de transformación ambición y justicia social" que comenzaron en 2018. "Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio", defiende Sánchez.

"Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática: una oposición sin ningún sentido de Estado que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie", ha asegurado Sánchez.

Sánchez reivindica su legado "económico, social y medioambiental"

El jefe del Ejecutivo ha reivindicado que España "se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea" en estos tres años. "El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que en grandes economías europeas como la francesa o la alemana, y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra", asegura.

Tras mencionar otros logros como la ampliación de becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia o la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, entre otros, Sánchez ha hablado de "los mejores" resultados económicos, sociales y medioambientales de la historia de España.

"Esto no es una exageración, tampoco es una opinión: es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible gracias a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social", ha añadido.

También ha hablado Sánchez que su Gobierno ha "denunciado a genocidas cuando otros callaban", en clara alusión a Benjamin Netanyahu, y ha combatido "a tiranos, a los tecnoligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos".

Sánchez, a los españoles: "Sé que sois un pueblo valiente y solidario"

"Pero lo cierto", ha apostillado Sánchez, es que su Gobierno necesita "renovar y ampliar el apoyo de la gente" para "acometer en profundidad las reformas pendientes". Sánchez se ha dirigido directamente a los españoles y les ha invitado a decidir si quieren "sumarse a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna o desean que España continúe siendo un baluarte de apertura, de justicia social y de responsabilidad medioambiental".

"Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias", ha finalizado Sánchez su discurso.

El gabinete de Sánchez anunciaba a primera hora de este lunes la comparecencia del presidente del Gobierno, que llega tras un fin de semana de reflexión marcado por la derrota parlamentaria a los dos reales decretos leyes sobre vivienda y con la calle movilizada por la crisis de vivienda.

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