Campaña de las elecciones 29N en directo | La campaña arranca con un CIS que aúpa al PSOE y las entrevistas de Jordi Wild a los candidatos de PSOE, PP y FA

Begoña Gómez entra de lleno en campaña e interviene por primera vez en un mitin del PSOE Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tomado la palabra este jueves en el mitin de arranque de campaña electoral del PSOE en Sevilla para agradecer el apoyo recibido por los militantes socialistas, especialmente de las mujeres. Gómez, a la espera de juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, ha subido al escenario por sorpresa, antes de la intervención de la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, y del propio Sánchez. En el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, ante un auditorio con unos 4.000 asistentes dentro y fuera del recinto, según los cálculos de la organización socialista, la mujer del presidente y candidato socialista ha dicho estar cansada de la gente que les "juzga" y les dice "cómo tienen que actuar", asegurando que no lo van "a permitir"; en una intervención inédita, la primera vez que habla en un mitin del PSOE. En un discurso centrado en el feminismo, ha dicho a las mujeres socialistas que tomen sus propias decisiones: "Que nadie decida por nosotras, que nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese y digan lo que digan". Begoña Gómez, ante un auditorio en el que abundaban las camisetas rojas con el lema 'La fuerza de las mujeres' escrito en letras blancas, ha comenzado su intervención diciendo que quería dirigirse a los asistentes "como una militante más, como una militante de base" del PSOE, y ha señalado que era "una gran responsabilidad" y un "gran honor" para ella intervenir en este mitin "ante la familia socialista". Compartir en X

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Colau reivindica el apoyo a Frente Amplio frente a las encuestas: "Estamos aquí para dar la sorpresa" La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, ha reivindicado la importancia de Frente Amplio frente a las encuestas en el arranque de la campaña electoral: "Estamos aquí para dar la sorpresa". Colau ha asegurado que el 29N la formación va a "derrotar a las encuestas", a la "tristeza", "a la extrema derecha" y ha afirmado que se va a "demostrar" que España "es un país alegre, diverso, orgulloso" y "con una clase trabajadora que no piensa dar un paso atrás". Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios durante la tradicional pegada de carteles que da comienzo a la campaña, y en la que se ha comprometido a "no fallar". "Votad al Frente Amplio para hacer efectivo el derecho a una vivienda, de votar a rentistas, a especuladores, a ultrarricos. Vamos a hacer efectivos los derechos y libertades de este país". Por su parte, el candidato por Madrid, Emilio Delgado, ha aseverado que votar a Frente Amplio "vale triple" porque supone "frenar a la derecha", "garantizar derechos" y "para decidir las elecciones generales". Por ello advertido que no habrá "ni un minuto de descanso" hasta "que se abran las urnas". "Vamos con todo. Cuando queremos, sabemos hacerlo", ha rematado. Europa Press Compartir en X

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Sánchez arranca este viernes el primer día de campaña con doble mitin en Arnedo (La Rioja) y Pamplona El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a celebrar mítines de la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre en La Rioja, Pamplona, Albacete, Barcelona y en Madrid donde llevará a cabo al menos dos actos, la presentación del programa electoral este domingo en Alcorcón y el cierre el viernes 27. Los socialistas han elegido el lema 'Vota con fuerza', una variación de 'La fuerza de la gente' que han utilizado durante la precampaña, con el que pretenden apelar a la mayoría social que necesitan para volver a gobernar y que será el destinatario de las políticas de consolidación de derechos que prometen aplicar. Este viernes 13, Sánchez inicia el primer día de campaña con doblete en Arnedo (La Rioja) y Pamplona y al día siguiente volará a Palma para otro acto con militantes, según indican fuentes de Ferraz. El domingo 15, en Alcorcón, los socialistas presentan oficialmente el programa con el que concurren a las generales y en las dos semanas siguientes seguirán actos prácticamente a diario que la dirección socialista irá desvelando próximamente. Es prácticamente seguro que acudirá a Barcelona --probablemente el martes 24-- y también a Albacete. En Ferraz dan por hecho que en esta última ciudad compartirá escenario con el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, su principal crítico dentro del partido. El mitin de clausura de campaña será en la Comunidad de Madrid, según confirman las citadas fuentes. Europa Press Compartir en X

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El 29N abrirá un calendario que sitúa la investidura más temprana en torno a Reyes La llamada a las urnas el próximo 29 de noviembre para elegir el Parlamento de la XVI legislatura aboca a un calendario con las navidades por medio que debe desembocar en la investidura de un presidente del Gobierno, un proceso que, como muy pronto, podría culminar en torno a la festividad de Reyes. Justo un día antes de Nochebuena, el 23 de diciembre, es cuando se constituirán el Congreso y el Senado resultantes de los comicios, una fecha que, de acuerdo con lo que determina la Constitución, se sabe de antemano porque debe incluirse en el decreto de convocatoria de las elecciones. El artículo 68 del texto constitucional obliga a que la formación de las nuevas Cortes se haga en el plazo de veinticinco días desde la jornada electoral, y en este caso ese plazo acabaría el 24 de diciembre. Por tanto, la víspera de que concluya es cuando se ha fijado que los diputados y senadores elegidos decidan quiénes serán los presidentes de las nuevas cámaras y quiénes les acompañarán en los puestos de las mesas de las dos instituciones parlamentarias. De forma previa se habrán sucedido las negociaciones entre los partidos para esos nombramientos, y los acuerdos a los que lleguen pueden dar una idea de los que pueda haber también para la investidura de un presidente de Gobierno. Precedentes de Rajoy y Sánchez Unas negociaciones necesarias dando por hecho que ningún partido lograría mayoría absoluta, algo que no ocurre desde los comicios del 20 de noviembre de 2011, en los que el PP, con Mariano Rajoy de candidato, obtuvo 186 diputados. En esa ocasión, cuando las elecciones se celebraron nueve días antes de las de ahora, las Cortes se constituyeron el 13 de diciembre, y el 14 y 15 el rey tuvo ya las consultas con los representantes de las formaciones políticas para proponer un candidato a presidente del Gobierno. Compartir en X

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CC está dispuesta a apoyar tanto a Sánchez como a Feijóo si hay compromisos con Canarias Coalición Canaria confía en que el descontento de numerosos electores con la polarización y la política de bloques se traduzca en las islas en una mayor presencia del nacionalismo canario en el Congreso, donde está dispuesta a apoyar la investidura de quien asuma sus propuestas para Canarias, sea Pedro Sánchez o sea Alberto Núñez Feijóo, como ya hizo en 2023. En una entrevista con Efe, su cabeza de lista, Cristina Valido, reconoce que están abiertos a prestar sus votos al candidato que los necesite para la investidur , también al líder del PP aunque posteriormente pueda alcanzar un acuerdo de Gobierno con Vox, siempre que exista un compromiso con la denominada 'Agenda Canaria'. "Quien quiera nuestro apoyo en la investidura, sea Pedro Sánchez o sea Feijóo, tendrá que llamar a Canarias y tendrá que negociar con Canarias", afirma la candidata nacionalista, quien precisa que sus "líneas rojas" son los asuntos pendientes con el archipiélago. Compartir en X

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Feijóo abre campaña hoy en Madrid e inicia una gira que le llevará a Santiago, Santander, Lleida y Pamplona El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, abrirá campaña este viernes en Madrid junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y jóvenes del partido. Después, iniciará una gira por España que le llevará en sus primeras paradas a Santiago de Compostela, Santander, Lleida, Pamplona, Bilbao y La Rioja, según han avanzado fuentes del partido. Feijóo estará este jueves en Badalona junto al alcalde de la localidad y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, para dar el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. También les acompañará el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. El líder del PP volverá a Cataluña el lunes, ya que su equipo ha programado un acto en Lleida, una provincia en la que en este momento el partido no tiene diputado. Los 'populares' son conscientes de que esta comunidad es una plaza clave para llegar al Palacio de la Moncloa por el elevado número de escaños que reparte (48 de 350). En este momento, los 'populares' solo tienen seis diputados (cinco en Barcelona y uno en Tarragona) pero aspiran a mejorar su resultado en la ciudad condal y lograr representación en Lleida y Girona, según fuentes de la formación. Compartir en X

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Sánchez arranca este viernes el primer día de campaña con doble mitin en Arnedo (La Rioja) y Pamplona El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, va a celebrar mítines de la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre en La Rioja, Pamplona, Albacete, Barcelona y en Madrid donde llevará a cabo al menos dos actos, la presentación del programa electoral este domingo en Alcorcón y el cierre el viernes 27. Los socialistas han elegido el lema 'Vota con fuerza', una variación de 'La fuerza de la gente' que han utilizado durante la precampaña, con el que pretenden apelar a la mayoría social que necesitan para volver a gobernar y que será el destinatario de las políticas de consolidación de derechos que prometen aplicar. Este viernes 13, Sánchez inicia el primer día de campaña con doblete en Arnedo (La Rioja) y Pamplona y al día siguiente volará a Palma para otro acto con militantes, según indican fuentes de Ferraz. El domingo 15, en Alcorcón, los socialistas presentan oficialmente el programa con el que concurren a las generales y en las dos semanas siguientes seguirán actos prácticamente a diario que la dirección socialista irá desvelando próximamente. Compartir en X

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Y ya en plena campaña... las entrevistas de Jordi Wild a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau La polémica empezó a servirse con la entrevistas de David Broncano a Santiago Abascal, pero el 'youtuber' Jordi Wild no sabía que a él también le acabaría salpicando. El líder de Vox canceló su entrevista en The Wild Project, y aunque inicialmente cuando se propuso entrevistar a los cuatro candidatos principales a la Presidencia del Gobierno la idea era que o aceptaban todos o no hacía ninguna, la decisión de Abascal llegó con dos entrevistas ya hechas y una tercera en camino. Así que continuó con su proyecto, no sin manifestar su decepción y cabreo, y esta mañana, a primera hora de la primera jornada de campaña, Wild ha publicado ya las tres entrevistas a los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez; del PP, Alberto Núñez Feijóo; y de Frente Amplio, Ada Colau, como había prometido. Compartir en X

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En la víspera del arranque de campaña... llegó el barómetro del CIS: el PSOE, 8 puntos por delante del PP Prácticamente todas las encuestas y sondeos publicados hasta la fecha coinciden en algo: las derechas ganarán, incluso obtendrán mayoría absoluta holgada de manera conjunta, pudiendo llegar a los 200 escaños en el Congreso de los Diputados, y el Partido Popular será la fuerza más votada. Prácticamente todas, salvo el CIS. El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se aleja de esta tendencia y da la vuelta a los resultados, eso sí, con una muestra de electores mucho mayor que la de la mayoría de las encuestas: más de 45.000 entrevistas se hicieron, entre el 7 y el 30 de octubre —el día del accidente de Urda fue el 28 de octubre—, para elaborar una encuesta publicada ayer que pone al PSOE como primera fuerza política, con el 33,5% de los votos, unos ocho puntos por delante del PP. Compartir en X

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Sánchez recurre a Begoña Gómez, Feijóo se centra en la migración y Colau clama por la vivienda Los diferentes candidatos de los partidos cerraron la noche de este jueves la precampaña con diversos actos en los que el PSOE ha sorprendido con la intervención de Begoña Gómez, Feijóo ha cargado contra la migración desde Badalona junto a Albiol, Frente Amplio ha clamado por la vivienda y Abascal, agitando (de nuevo) el fantasma del fraude electoral En el acto del PSOE la sorpresa la ha dado Begoña Gómez, quien ha intervenido por primera vez en un mitin del partido socialista para reivindicar a las mujeres. Gómez, que ha dicho hablar como "mujer profesional, como madre y como amiga" ha subrayado que durante demasiado tiempo las mujeres han sido "señoras de", pero ha asegurado que ese tiempo ha terminado porque ellas son "las autoras de sus vidas". Arranca la campaña electoral: Sánchez recurre a Begoña Gómez, Feijóo se centra en la migración y Colau clama por la vivienda Ana Roca Compartir en X

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