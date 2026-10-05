Junts ataca a Sánchez y le acusa de usar el "dolor y el sufrimiento" de mucha gente por "intereses electorales"

¿Qué ha dicho? Miriam Nogueras ha acusado a Sánchez de usar "el dolor y el sufrimiento de mucha gente" a la que le preocupa el tema de la vivienda por "interés electoral" y así tapar tanto su "fracaso" en políticas migratorias como los casos de corrupción que envuelven al Gobierno.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre. Nogueras acusa a Sánchez de utilizar el sufrimiento de la gente preocupado por la vivienda para obtener beneficios electorales, ocultando su "fracaso" en políticas migratorias y los casos de corrupción que afectan al Gobierno. Según Nogueras, estos son motivos suficientes para haber convocado elecciones anticipadas, como ya pedía Junts. Además, afirma que ahora la decisión está en manos de los catalanes, cuestionando si quieren seguir con un país que, en su opinión, los arrastra a la pobreza y los ahoga con impuestos.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha ido directamente a la yugular y ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras adelantar elecciones generales y convocarlas para el próximo 29 de noviembre.

El partido independentista ha acusado a Sánchez de usar "el dolor y el sufrimiento de mucha gente" a la que le preocupa el tema de la vivienda por "interés electoral" y así tapar tanto su "fracaso" en políticas migratorias como los casos de corrupción que envuelven al Gobierno. Recuerda, además, que Junts ya le pidió elecciones anticipadas.

"Lo hace por intereses electorales y por tapar su incapacidad para gobernar porque no tiene mayoría. Lo ha hecho para tapar su fracaso en políticas migratorias y también para tapar los casos de corrupción que le envuelven. Estos tres motivos son suficientes para haber convocado antes tal y como Junts le pedía", ha señalado Nogueras.

Ahora, ha dicho Nogueras, "ya no le toca decidir a Sánchez ni sus socios, sino a los catalanes". "¿Queremos este país que nos arrastra a la pobreza? ¿Que nos ahoga a impuestos? No da recursos para escuelas, autónomos… O romper con esto o estar con la Cataluña que prospera", ha señalado la portavoz.

Además, ha asegurado que, ante estas elecciones, el partido de Carles Puigdemont es el único se ha "plantado al radicalismo de dos extremos y ante la confrontación de dos Españas (que los otros se han arrastrado)". "Nosotros elegimos siempre a los catalanes", ha insistido.

Precisamente, la comparecencia del presidente del Gobierno en la que ha anunciado el adelanto electoral llegaba tras un fin de semana de reflexión marcado por la derrota parlamentaria a los dos reales decretos leyes sobre vivienda que tumbó Junts y con la calle movilizada por la crisis de vivienda.

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