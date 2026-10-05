Ahora

ELECCIONES GENERALES

Así van las encuestas y sondeos

Elecciones anticipadas

Junts ataca a Sánchez y le acusa de usar el "dolor y el sufrimiento" de mucha gente por "intereses electorales"

¿Qué ha dicho? Miriam Nogueras ha acusado a Sánchez de usar "el dolor y el sufrimiento de mucha gente" a la que le preocupa el tema de la vivienda por "interés electoral" y así tapar tanto su "fracaso" en políticas migratorias como los casos de corrupción que envuelven al Gobierno.

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Míriam Nogueras, llega al Congreso de los Diputados
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha ido directamente a la yugular y ha criticado duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras adelantar elecciones generales y convocarlas para el próximo 29 de noviembre.

El partido independentista ha acusado a Sánchez de usar "el dolor y el sufrimiento de mucha gente" a la que le preocupa el tema de la vivienda por "interés electoral" y así tapar tanto su "fracaso" en políticas migratorias como los casos de corrupción que envuelven al Gobierno. Recuerda, además, que Junts ya le pidió elecciones anticipadas.

"Lo hace por intereses electorales y por tapar su incapacidad para gobernar porque no tiene mayoría. Lo ha hecho para tapar su fracaso en políticas migratorias y también para tapar los casos de corrupción que le envuelven. Estos tres motivos son suficientes para haber convocado antes tal y como Junts le pedía", ha señalado Nogueras.

Ahora, ha dicho Nogueras, "ya no le toca decidir a Sánchez ni sus socios, sino a los catalanes". "¿Queremos este país que nos arrastra a la pobreza? ¿Que nos ahoga a impuestos? No da recursos para escuelas, autónomos… O romper con esto o estar con la Cataluña que prospera", ha señalado la portavoz.

Además, ha asegurado que, ante estas elecciones, el partido de Carles Puigdemont es el único se ha "plantado al radicalismo de dos extremos y ante la confrontación de dos Españas (que los otros se han arrastrado)". "Nosotros elegimos siempre a los catalanes", ha insistido.

Precisamente, la comparecencia del presidente del Gobierno en la que ha anunciado el adelanto electoral llegaba tras un fin de semana de reflexión marcado por la derrota parlamentaria a los dos reales decretos leyes sobre vivienda que tumbó Junts y con la calle movilizada por la crisis de vivienda.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez adelanta las elecciones generales para el día 29 de noviembre: "Necesitamos ampliar el apoyo de la gente para hacer más"
  2. El Gobierno volverá a aprobar los decretos de vivienda, que ahora sí podrían salir adelante con la mayoría de la Diputación Permanente del Congreso
  3. La Policía completa la segunda y última fase del desalojo de la playa del Trampolín de Ceuta
  4. Varios colegios cerrados y confinamientos por las intensas lluvias: Cataluña envía diferentes ES-Alert y pide precaución ante el temporal
  5. Flávio Bolsonaro sorprende a Lula en las elecciones de Brasil y ambos se disputarán la presidencia en segunda vuelta
  6. Detenido el hijo del matrimonio asesinado a golpes con una mancuerna en Madrid