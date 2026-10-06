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Junqueras avala a Rufián para las elecciones generales: "Seguro que será el candidato de ERC"

Los detalles Oriol Junqueras ha reivindicado el papel de ERC como "el gran partido de referencia de la izquierda en Cataluña", destacando sus 95 años de historia.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufian, en rueda de prensa El líder de ERC, Oriol Junqueras, y el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufian, en rueda de prensaEuropa Press
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Gabriel Rufián será el candidato de Esquerra Republicana (ERC) en las próximas elecciones generales. Así lo ha asegurado Oriol Junqueras, presidente de la formación catalana, que ha defendido que su partido es la formación "de referencia de la izquierda en Cataluña".

"Seguro que [Rufián] será candidato por ERC", ha afirmado Junqueras en una entrevista en 'Cadena SER Catalunya', donde ha insistido en que lo será "sí o sí" de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Preguntado sobre si habrá primarias en ERC para escoger al candidato a las elecciones, Junqueras explicó que si hay más de un candidato sí que serán necesarias, pero si solo hay uno no. Si hay primarias, dejó claro que él apostará por Rufián porque es "el mejor candidato en estos momentos".

Sobre la decisión del Tribunal Constitucional sobre los líderes del 'procés', que podría precipitar el regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, Junqueras asegura que tienen "razones" para ser "prudentes" porque han "visto muchos disparates".

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