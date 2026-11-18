Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional.

Lo que se sabe Varios testigos han señalado a EFE que el hombre iba acompañado de una mujer y que los disparos han sido entre tres o cuatro.

Un hombre de 69 años ha muerto este miércoles en Badajoz después de ser tiroteado cuando iba andando por la calle San Nicolás López de Velasco, en el centro de la ciudad, según ha informado la Policía Nacional.

Varios testigos han señalado a EFE que el hombre iba acompañado de una mujer y que los disparos, entre tres o cuatro detonaciones, según las versiones, se han efectuado desde una moto en la que iban dos individuos.

Los presuntos autores han huido en dirección prohibida justo antes de llegar la Policía Nacional, según los testigos.

Miembros de la Asociación de Belenistas de Badajoz, que tienen un local próximo al lugar del tiroteo, han comentado a EFE que han salido a la calle al escuchar los disparos y que han visto a la acompañante del hombre gritando.

Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica están trabajando en la investigación.

*Noticia en ampliación.

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