Iván Redondo contesta a si es el mejor momento para convocar elecciones: "No hay nada electoralista, sino que tiene todo el sentido"

Los detalles El exjefe de Gabinete de la Presidencia de Pedro Sánchez ha asegurado que "nadie gana una campaña, ni con una superestrategia". "Es la campaña la que te tiene que elegir a ti. Esa no es una carrera que tú puedas ganar. Tienes que resistir, tienes que conseguir estar en primera posición y veremos qué pasa", ha agregado.

Iván Redondo, exjefe de Gabinete de la Presidencia de Pedro Sánchez, ha analizado el adelanto electoral en Más Vale Tarde. Así, tras las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha dicho que el presidente ha elegido el momento "menos malo", ha contestado a si es el mejor momento para convocar elecciones.

"Normalmente tienes que tener cuidado cuando convocas porque tienes que tener un por qué claro, y eso la calle lo tiene que entender. En este caso, para mí no hay nada de electoralista ni nada de mejor o peor, sino que tiene todo el sentido. No tienes una mayoría, queda constatada, y la tienes que convocar", ha señalado.

Redondo ha recordado que "esta es la tercera convocatoria y todas tienen un por qué que lo ha explicado". "A partir de aquí, yo creo que el presidente en la declaración institucional ha hecho evidentemente un balance de los últimos ocho años, ha emplazado a los próximos cuatro e, incluso, ha hecho un punto que me ha gustado, y que no se suele hacer, de autocrítica". Aunque este punto Iñaki López ha señalado que ha sido más bien "autocrítica leve".

Tras esto, ha plasmado que el por qué "está bastante claro". "El viernes había dos decretos, Junts hay un momento donde abandona la mayoría transversal, plurinacional y periférica o la mayoría de la investidura, como muchas veces decís en la mesa. Y está, tienes que convocar", ha asegurado.

"Si se hubiese aprobado cualquiera de los dos decretos, el primero, por ejemplo, que casi tenía el nombre y apellido de Junts, estaríais hablando en esta mesa de que quizás puede haber presupuestos sociales. No se habla de eso. Se habla, como no puede ser de otra manera, de que hay que convocar elecciones generales y eso es así", ha agregado.

A partir de ahora, ha asegurado que las elecciones "hay que clarificar y tranquilidad". "Yo creo que en las elecciones, como siempre ha pasado, se va a hablar de España siempre, es un referéndum sobre España, sobre una idea de España, y van a entrar todos los temas", ha asegurado.

Sobre si una huelga general hará daño al Gobierno, ha respondido que "estamos ya en campaña". "Eso son ocho semanas, las próximas ocho semanas. Bien, os voy a decir una cosa bien sencilla que me la explicaron algunos maestros míos de la Transición que se ha olvidado. Nadie gana una campaña, ni con una superestrategia, ni con el gran piloto, ni el gran coche. Todo eso influye", ha dicho.

"Es la campaña la que te tiene que elegir a ti. Esa no es una carrera que tú puedas ganar. Tienes que resistir, tienes que conseguir estar en primera posición y veremos qué pasa. Las campañas empiezan de una manera, pueden terminar de otra", ha contestado.

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