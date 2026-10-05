¿Cuándo serían las elecciones generales si Pedro Sánchez adelanta los comicios?

El adelanto electoral ha estado sobre la mesa todo el fin de semana. La duda es... ¿cuándo serían las elecciones si Pedro Sánchez disolviese hoy las Cortes Generales? La LOREG fija todos los plazos del calendario electoral.

En los últimos meses, la oposición ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez un adelanto de las elecciones generales, que de agotar legislatura se celebrarían previsiblemente en el verano de 2027, en innumerables ocasiones. El pasado mes de junio, Pedro Sánchez se abrió a la posibilidad de un adelanto electoral en el caso de no salir adelante los Presupuestos Generales del Estado al primer trimestre del nuevo año. Sin embargo, después de las manifestaciones por la vivienda y de que el Gobierno no pudiera sacar adelante los decretos de vivienda la semana pasada, esa posibilidad se ha tornado en algo más posible.

Tanto es así, que Sánchez se ha tomado este fin de semana de reflexión para valorar si adelantar las elecciones o continuar la legislatura tras la derrota con los decretos de la vivienda. Y, aunque la decisión no es firme, en Moncloa se preparan para el anuncio del presidente del Gobierno de la convocatoria adelantada de los comicios. El lunes, a primera hora de la mañana, el Gobierno anunció una comparecencia institucional del presidente a las 9:00h, en la que se prevé que anuncie su decisión.

¿Y qué ocurriría si decide adelantar elecciones? En el caso de que Sánchez disuelva hoy mismo las Cortes Generales, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) prevé todos los plazos del calendario de elecciones. Así pues, de quedar disueltas las Cortes y poner fin a la legislatura actual hoy 5 de octubre, los plazos serían los siguientes: