Así van las encuestas y sondeos de las elecciones generales de 2026

PP-Vox sumarían 204 escaños, muy por delante de la mayoría absoluta, frente a un PSOE-Sumar que cae a 112 escaños Es tiempo de encuestas. De cara a las elecciones generales, que se celebran el 29 de noviembre después de que Pedro Sánchez decidiera adelantar los comicios, todo apunta, por ahora y si no hay cambios, a que es posible que gobierne la derecha, aunque obligaría a Alberto Núñez Feijóo a negociar con Vox, que tendría que entrar en el Ejecutivo. Porque PP y PSOE, por separado, no serían capaces de formar Gobierno de ninguna de las maneras. Con los datos de la encuesta de Wilson elaborada para 'Artículo 14' y publicada el mismo día de la convocatoria, el bloque PP-Vox no sólo llegaría a la mayoría absoluta, sino que la superaría con un amplísimo margen, alcanzando los 204 escaños. En el otro lado, el bloque PSOE-Sumar, que consiguió llegar a un acuerdo en 2023 para gobernar en coalición —pese a que fue el PP el ganador de la jornada electoral—, se quedaría en 112 escaños, muy lejos de los 176 que marcan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El bloque PP-Vox supera con mucha ventaja la mayoría absoluta (encuesta Sigma Dos) En línea con lo que muestran otras encuestas, el sondeo de Sigma Dos para el diario 'El Mundo' publicado ayer, en víspera del anuncio de Pedro Sánchez de convocatoria de las elecciones, apunta a una victoria clara de las derechas el 29 de noviembre, cuando se han fijado las elecciones adelantadas. La convocatoria de comicios llega en un momento en el que el bloque de PP y Vox supera los 200 escaños, mientras la izquierda pierde fuelle, marcado por la caída del PSOE —que perdería 18 escaños— y la incertidumbre en los partidos a la izquierda del PSOE. La coalición Sumar, que Podemos integró en las elecciones de 2023, bajaría de 31 a nueve escaños, mientras que Podemos, de concurrir en solitario, sólo sumaría dos asientos en el Congreso. En los próximos días, el Frente Amplio, nomenclatura bajo la que se presentará Sumar a estas elecciones, anunciará a su candidato o candidata, con Mónica García, actual ministra de Sanidad, presentándose como posible cabeza de lista. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El bloque de la derecha ganaría las elecciones gracias al impulso de Vox (encuesta 40db.) El bloque de la derecha ganaría las elecciones generales, según el sondeo 40db. para el grupo Prisa publicado hoy, 5 de octubre, mismo día en que Pedro Sánchez ha anunciado la decisión del Gobierno de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones adelantadas para el 29 de noviembre. Los resultados de esta encuesta apuntan a una victoria de las derechas, gracias al impulso de Vox, que subiría seis puntos con respecto a los resultados obtenidos en 2023, a pesar de que el PP podría no llegar a los números conseguidos hace tres años y medio, cuando sumó un 33,05% (se quedaría en el 31,6%). Por su parte, en la izquierda el PSOE perdería cuatro puntos, mientras que la encuesta ofrece datos de intención de voto de Sumar y Podemos por separado, cuando en 2023 concurrieron de manera conjunta bajo la coalición Sumar. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo