Ayuso insiste en el 'pucherazo', pide votar "en la urna" y acusa a Sánchez de "trilero": "No respeta ni las urnas de cartón de su partido"

¿Qué ha dicho? Ayuso ha acusado a Sánchez -sin ningún tipo de prueba- de intentar "inflar los censos a través de regularizaciones, a través de todo tipo de cambalaches, porque sabe que está acabado".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de "trilero" y de no respetar las urnas, mientras agita el fantasma del 'pucherazo'. Ayuso ha instado a votar en la urna y ha recomendado no hacerlo por correo tras el adelanto electoral. Desde la feria Fruit Attraction, ha enfatizado que las elecciones son una elección entre el cambio o seguir con un gobierno que considera catastrófico. Ayuso ha defendido su postura, argumentando que no es la única que alerta sobre posibles irregularidades y ha destacado la importancia de estas elecciones.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido una vez más en agitar el fantasma del 'pucherazo' y ha pedido votar "en la urna" el próximo 29 de noviembre tras acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "trilero" y de "no respetar ni las urnas de cartón de su partido".

Un día después de recomendar a la ciudadanía que "no vote por correo" tras el adelanto electoral de Sánchez, Ayuso se ha mostrado a la defensiva y ha asegurado que ella no va a ser "objeto de la campaña, por mucho que lo pretenda Sánchez, que ya le conozco".

Así lo ha asegurado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la Fruit Attraction, la feria internacional para el sector hortofrutícola en Ifema Madrid. Una visita especialmente llamativa que se produce nada más convocarse las elecciones generales en un contexto en el que el "me gusta la fruta" de Ayuso se ha convertido en eslogan contra el "sanchismo".

Desde la feria internacional de fruta, la 'popular' ha insistido en que "esta campaña va de o elegir un cambio para España o seguir hundidos como nos está haciendo este Gobierno a todos". Un gobierno que, según Ayuso, "no ha hecho nada en los últimos años" y "ha sido catastrófico".

Ayuso pide "estar atento" ante los "trucos" de Sánchez

Al ser preguntada por si tiene pruebas de fraude electoral, Ayuso se ha limitado a responder que "se trata de que nadie puede estar por encima de las reglas". "No puede haber trampas, no puede haber trucos, no puede haber cambios ni censos inflados a última hora, no puede haber cambios de criterio, no se puede secuestrar el Congreso de los Diputados a través de la Diputación Permanente para ir contra un derecho constitucional como es el de propiedad", ha señalado sin ninguna prueba.

"Teniendo un Gobierno y un presidente sumamente tramposo, lo que pido es que todo el mundo esté atento", ha dicho Ayuso y ha advertido a la gente "que no se confíe y que tenga en cuenta que tenemos al frente del Gobierno al hombre más tramposo que hemos tenido en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón de su propio partido político".

"Llegó mintiendo. Lo único que ha hecho ha sido constantemente cambiar las reglas del juego, que ha intentado inflar los censos a través de regularizaciones, a través de todo tipo de cambalaches, porque sabe que está acabado. Y lo único que digo es, simplemente, que estemos atentos, como están diciendo todos los políticos de este país, no soy la única", ha añadido.

Así, la 'popular' se ha mostrado sorprendida porque sus declaraciones sean "de repente noticia" cuando, según ha dicho, "lo viene diciendo todo el mundo desde hace años". Lo cierto es que sus palabras son noticia porque después de conocer el adelanto electoral, Ayuso apenas tardó unas horas en agitar el fantasma del 'pucherazo'.

"Tenemos por delante unas elecciones trascendentales. Esto va entre elegir a un gobierno sensato, de clases medias, de gente esforzada, de los obreros, de la gente que paga impuestos y de la gente que pelea en este país y aquellos que quieren no trabajar, ocupar y vivir de los demás", ha asegurado Ayuso, quien ha hecho hincapié en que "esta campaña no se trata de Ayuso por más que lo intente la Moncloa". Aunque ha sido precisamente ella quien ha dado de qué hablar por sus declaraciones sobre un posible 'pucherazo'.

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