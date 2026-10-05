Sumar (Frente Amplio) anunciará a su candidato "en los próximos días" con una Mónica García que se muestra "dispuesta"

¿Qué ha dicho? La líder de Más Madrid ha asegurado que "no van a decepcionar" y van a hacerse cargo del clamor social que "no está pidiendo un vuelco". Sumar considera que el adelanto electoral es "pertinente y necesario".

La nueva coalición Sumar, bajo el nombre de Frente Amplio, apoya el adelanto electoral al 29 de noviembre, considerándolo "pertinente y necesario" para enfrentar el problema de la vivienda y avanzar en derechos. Mónica García, líder de Más Madrid, se muestra dispuesta a ser candidata, destacando que la decisión será colectiva. Frente Amplio, compuesto por Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes, busca ser clave en el nuevo escenario político. Podemos, liderado por Irene Montero, propone primarias abiertas el 14 y 15 de octubre para elegir al cabeza de lista, reforzando la unidad de la izquierda.

La nueva coalición Sumar, bajo el nombre de Frente Amplio, considera que la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre es "pertinente y necesaria" y augura que será "la llave de una mayoría nueva" que solucione el problema de la vivienda y permita seguir "avanzando en derechos".

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado dispuesta a ser candidata de la formación, señalando en la Cadena SER que la decisión no depende de ella sino del consenso de los partidos que conforman el espacio.

"Si en ese espacio decidimos que tenga que ser yo, que tenga que ser más gente porque es un frente amplio porque representa a muchos capitales políticos pues ahí estaremos", ha dicho Garcia a preguntas de Aimar Bretos en Hoy por Hoy.

"No vamos a decepcionar y vamos a hacernos cargos del clamor social que no está pidiendo un vuelco y que haya un Congreso que represente a los problemas cotidianos de la gente", ha destacado.

En declaraciones a laSexta, Mónica García ha confesado que comparten la decisión del presidente del Gobierno porque "no podemos tener un Congreso que vote en contra de los intereses de la ciudadanía". Además, ha aclarado que no es ella la que se propone como candidata. "Lo vamos a decidir de manera colectiva", ha destacado, indicando que cuentan con un espacio amplio en el que tomarán la decisión "con tranquilidad".

La nueva coalición Sumar, bajo el nombre de Frente Amplio, considera que la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre es "pertinente y necesaria", En un breve comunicado, los cuatro partidos que integran Frente Amplio (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes), que aun no han designado a su cabeza de lista, han apoyado el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que señalan "las derechas de Vox, PP y Junts pueden bloquear el Parlamento pero no van a poder bloquear la democracia".

En su opinión, la vivienda es el asunto central de este momento político, ya que este adelanto electoral llega después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los tres reales decretos leyes de vivienda del Gobierno con el voto en contra precisamente de Vox, PP y Junts, y auguran que la nueva coalición será clave.

"El Frente Amplio será la llave de una mayoría nueva que dé solución a este problema y siga avanzando en derechos. Vamos a dar la batalla. A lo largo de los próximos días comunicaremos la marca electoral, la candidatura, así como las alianzas, según se vayan produciendo, hasta culminar en un gran acto el 17 de octubre", han añadido.

En la misma línea, el partido Movimiento Sumar ha afirmado en la red social Bluesky que está listo para el adelanto electoral y que Frente Amplio "es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna".

La nueva coalición Sumar, que se denominará Frente Amplio, tiene previsto un acto el 17 de octubre para presentar el nuevo proyecto político y a su cabeza de lista para las generales, una cuestión que sigue siendo una incógnita.

Podemos mueve ficha y ofrece a Sumar primarias abiertas el 14 y 15 de octubre

La eurodiputada y referente electoral de Podemos, Irene Montero, ha movido ficha ante el adelanto electoral y ha planteado a los partidos de Sumar como condición para confluir celebrar unas primarias abiertas a toda la izquierda el 14 y 15 de octubre con el objetivo de elegir al cabeza de lista de una futura coalición.

Así lo ha anunciado en declaraciones a los medios en Madrid, arengando a participar en ese proceso democrático de elección a todos los sectores de la izquierda porque "queda mucho trabajo por hacer". Y es que según la normativa electoral las coaliciones electorales como máximo el 16 de octubre.

De esta forma, el partido morado redobla su apuesta de dirimir el peso de cada formación en una hipotética lista de unidad en ese proceso de primarias, a las que se presentará la propia Montero por parte de Podemos, en vez de abrirse a una negociación entre partidos para pactar puestos. En este sentido, ha agregado que va a mandar su propuesta formal a todos los partidos, incluido a las formaciones del socio minoritario de coalición.

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