Los detalles Canal Sur Televisión ha expresado su preocupación ante la denuncia contra el presentador presentada por una profesional de una empresa subcontratada.

Canal Sur Televisión ha suspendido temporalmente la emisión del concurso 'Atrápame si puedes', presentado por Manolo Sarriá, debido a una denuncia por supuesto acoso sexual contra él. La Radiotelevisión de Andalucía (RTVA) ha confirmado esta medida, que responde a la activación del protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual tras la denuncia de una profesional de una empresa subcontratada. Actualmente, Antonio Garrido ha asumido la presentación del programa. La RTVA ha manifestado su compromiso con la prevención del acoso y ha iniciado sus mecanismos internos de seguimiento, respetando la presunción de inocencia. La denuncia fue presentada por una maquilladora del programa por hechos ocurridos en Sevilla.

Canal Sur Televisión ha suspendido temporalmente la emisión de las entregas del concurso 'Atrápame si puedes' presentadas por Manolo Sarria tras una denuncia por supuesto acoso sexual presentada contra este humorista, según ha confirmado este miércoles la Radiotelevisión de Andalucía (RTVA) en un comunicado.

La emisión del programa, uno de los de mayor audiencia del 'prime time' de la cadena autonómica, fue suspendida el jueves y el viernes pasados, y se ha retomado esta semana con el actor Antonio Garrido como presentador, quien ha sustituido en alguna ocasión en este mismo espacio al propio Sarria, exintegrante del 'Dúo Sacapuntas'.

La RTVA recibió una comunicación formal de la empresa productora del programa en la que le informaba de la activación de su protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual tras la denuncia presentada por la profesional de una empresa subcontratada contra el presentador habitual del espacio.

El ente público andaluz ha puesto en marcha de manera inmediata sus mecanismos internos de prevención y seguimiento, y ha manifestado a la productora su plena disposición a colaborar en cuantas actuaciones resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Canal Sur Televisión ha expresado la máxima preocupación ante esta situación y ha reiterado su compromiso firme e inequívoco con la prevención y erradicación de cualquier forma de acoso sexual, así como con la protección de la dignidad, la integridad y los derechos fundamentales de las personas que intervienen en sus producciones.

Una suspensión "cautelar"

Como medida de máxima prudencia y responsabilidad corporativa, ha decidido suspender temporalmente la emisión de las entregas de 'Atrápame si puedes' presentadas por el presentador denunciado, mientras se desarrolla el procedimiento instructor iniciado por la productora. Asimismo, se ha informado a la Comisión de Igualdad de la RTVA de la situación y de las actuaciones adoptadas.

Según el comunicado, al que ha accedido laSexta, la decisión tiene "carácter estrictamente cautelar y preventivo" y no supone prejuzgar los hechos denunciados ni el resultado de la investigación, por lo que respeta igualmente la presunción de inocencia y las garantías de todos los implicados.

Una vez que concluya el procedimiento instructor y se disponga de sus conclusiones, la RTVA valorará las actuaciones que resultaran procedentes dentro del ámbito de sus competencias. También ha reiterado su compromiso de tolerancia cero frente al acoso sexual y ha solicitado el máximo respeto a la confidencialidad de la investigación y a los derechos de todas las personas afectadas.

Denuncia por acoso sexual

Según avanzó 'elDiario.es', la denuncia por posible acoso sexual fue presentada ante la Policía por una maquilladora del programa tras unos hechos presuntamente ocurridos en la sala de maquillaje del edificio de Retevisión, en la Isla de la Cartuja de Sevilla, donde se graban los programas.

El pasado junio, la Comisión de Igualdad de la RTVA acordó reforzar los protocolos contra el acoso sexual y remitirlos a las empresas que trabajan para la empresa pública, después de otra denuncia contra el que fuera director general de la productora ADM Gustavo Fuentes motivara que fuera apartado de esa empresa tras ser investigado por presunta agresión y acoso sexual a una reportera.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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