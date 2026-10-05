Monrosi señala que el PSOE "confía en capitalizar el descontento" de la huelga general y las protestas por la vivienda

Según apunta el periodista, "mucha gente en el Partido Socialista sabe que quienes hoy están en las plazas" son personas "defraudadas" con el Gobierno progresista de Sánchez, por "no haber sido capaz de solucionar unas de las cosas más importantes": el acceso a la vivienda.

UGT y CCOO han anunciado este lunes, tras el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, que convocarán una huelga general "este otoño" para incorporar "el conflicto de rentas" al marco de las grandes movilizaciones por la vivienda. Los sindicatos denuncian que los salarios no alcanzan para hacer frente al precio de la vivienda y a la inflación. La fecha definitiva de la huelga se decidirá en coordinación con las organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas.

Para el periodista José Enrique Monrosi, de 'elDiario.es', lo que "cree el Partido Socialista" es que será capaz de "capitalizar el descontento generado" tanto por la huelga general, como por las movilizaciones por la vivienda.

Según apunta Monrosi, "hay mucha gente en el Partido Socialista y en Moncloa" que sabe que quienes hoy están en las plazas son "personas ante todo defraudadas con el Gobierno progresista de Pedro Sánchez", porque "no ha sido capaz de solucionar seguramente lo más importante que tiene una persona en su vida y que determina su modo de vida": el acceso a la vivienda.

El presidente del Gobierno confiaría así en esa baza. "En que esa ola de protesta y de indignación va a ser capaz de capitalizarla en votos para la izquierda", comenta Monrosi, un reto, que asegura, "es mayúsculo". "Ya vimos lo que pasó en el 15 M, esa gente principalmente se quedó en su casa, no votó a nadie, porque no se sentía representado por nadie", recuerda el periodista.

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