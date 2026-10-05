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El fantasma del 'pucherazo'

El PSOE exige a Feijóo que desautorice a Ayuso y carga contra Abascal por cuestionar el voto por correo

Los detalles Los socialistas han defendido a su llegada a la Ejecutiva Federal el sistema "garantista y ejemplar" del sistema de voto por correo en España.

Imagen de archivo de la Ejecutiva Federal del PSOE. Imagen de archivo de la Ejecutiva Federal del PSOE.Agencia EFE
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El PSOE ha defendido la limpieza del voto por correo y ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que desautorice a Isabel Díaz Ayuso después de que haya cuestionado la transparencia del voto por correo. Tras el anuncio del adelanto electoral para el 29 de noviembre, la presidenta madrileña ha recomendado a la ciudadanía que "no vote por correo", agitando así el fantasma del 'pucherazo'.

En la misma línea se ha pronunciado Santiago Abascal, que en su comparecencia desde la sede de Vox ha acusado a Pedro Sánchez de ser "capaz de todo", incluyendo "alterar un proceso electoral". "Pido unas elecciones sin violencia, que no usen sus milicias del Trampolín", ha afirmado el líder de la formación ultra.

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez, que ha calificado estas declaraciones de "extremadamente graves", ha pedido a Feijóo que desautorice a Ayuso y a Abascal por "cuestionar el sistema democrático".

Ha recordado que Feijóo fue presidente de Correos y le ha instado a aclarar si está "con sus jefes, Ayuso y Abascal, o si está con los funcionarios de Correos" y si va a defender el trabajo que desempeñan en periodo electoral para garantizar el derecho a voto de todos los españoles.

Un sistema "garantista"

En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la reunión de la Ejecutiva socialista, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha instado a "PP-Vox" a no decir "tonterías" y no sembrar dudas sobre un sistema electoral que es "seguro cien por cien", "garantista" y "ejemplar". Asimismo, ha señalado que el cuestionamiento del proceso electoral es una estrategia habitual de la ultraderecha en todo el mundo.

Para el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, poner en cuestión el sistema electoral en el país "probablemente más garantista y más seguro del mundo", como ha hecho Ayuso, "no es que sea trumpismo, es antidemocrático".

"Decir que no voten por correo es lo más antidemocrático en el país más seguro del mundo. El presidente tenía razón esta mañana diciendo que estas elecciones es avanzar o retroceder", es "pasado que añora Feijóo o conquistar futuro", ha defendido López.

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, también ha censurado dichas declaraciones. "Esto de cuestionar el voto por correo dice mucho y nada bueno de Ayuso. Vamos a ver si queremos seguir engordando a los privilegiados o avanzar en derechos", ha expresado en la Ejecutiva Federal del PSOE.

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