¿Por qué es importante? La saga de Rockstar ha relegado a los personajes femeninos a papeles secundarios. Ahora, Lucía llega con el objetivo de callar a los críticos y hacerse un hueco en la memoria de los jugadores.

La saga 'Grand Theft Auto' ha sido criticada por su enfoque de género, pero la sexta entrega introduce un cambio significativo con la protagonista Lucía Caminos. Este movimiento ha generado controversia entre algunos grupos en Internet que cuestionan la presencia femenina en los videojuegos. Rockstar Games ha mantenido en secreto el papel de Lucía, interpretada por Manni L. Perez, para evitar comentarios negativos. La inclusión de protagonistas femeninas en videojuegos no es nueva, pero sigue siendo objeto de debate. Elisa Waves, 'streamer' y actriz de doblaje, destaca que las críticas en redes sociales no reflejan la realidad de la comunidad de jugadores, donde las mujeres representan el 48,5% en España. Waves aboga por una comunidad inclusiva y celebra la diversidad en los videojuegos.

La saga 'Grand Theft Auto' puede sacar pecho por muchas cosas, pero algo de lo que no puede fardar es en lo que a visión de género se refiere. La sexta entrega del juego producido por Rockstar Games ha vuelto a sacar a la palestra como nunca el papel de las mujeres en estos videojuegos, que no han tenido protagonistas femeninas más allá de papeles secundarios en la primera entrega. Es más, el planteamiento del último juego hasta ahora de la compañía, GTA V, hace gala de una misoginia apabullante por ese concepto de la masculinidad que se intentaba abordar por parte de los tres protagonistas desde la sátira habitual de Rockstar en sus obras.

La historia de GTA ha ido ligada al exceso y a esa fantasía de poder ilimitado, siempre desde una perspectiva masculina. No obstante, hay un cambio radical en esta nueva entrega y tiene nombre y apellido: Lucía Caminos. La protagonista del juego junto a su pareja, Jason Duval, generó esa eterna controversia que acontece en determinados grupúsculos de Internet que cuestionan la aparición de mujeres en los videojuegos, tanto reales como ficticias. Bien lo sufren todas aquellas jugadoras que han tenido que escuchar en alguna ocasión comentarios machistas en juegos 'online' por parte de hombres que todavía se llevan las manos a la cabeza al oír una voz femenina en sus auriculares.

Fotograma de Lucía Caminos, protagonista de Grand Theft Auto (GTA) VI, de Rockstar

En los últimos años, dos de los casos más polémicos se han vivido en el lanzamiento de 'The Last of Us: Parte II' y 'Horizon Forbidden West'. En el primer caso, la actriz de doblaje de Abby, Laura Bailey, recibió amenazas de muerte por su papel en el juego. En la serie que años después estrenó HBO, la actriz que interpreta a Ellie, Bella Ramsey, fue objeto de todo tipo de comentarios por su físico. En el caso de Horizon, algunos jugadores criticaron el cambio en el aspecto físico de Aloy, su protagonista. Antes de ellas le tocó a Lara Croft, posiblemente una de las grandes figuras femeninas de la historia de los videojuegos.

Manni L. Pérez es la actriz que encarna a Lucía en GTA VI, un secreto que Rockstar ha intentado guardar hasta prácticamente el día del lanzamiento para evitar posibles comentarios. Ella será la primera protagonista no opcional de la saga, dentro de una historia en la que sale de prisión y mantiene una relación entre lo sentimental y lo criminal con Jason, en una suerte de Bonnie y Clyde modernos. GTA ha traído consigo auténticos terremotos en la industria de los videojuegos en cada una de sus entregas y está por ver que el papel de Lucía acabe, de una vez por todas, con esta absurda controversia por parte de un grupo de jugadores que se niegan a que una mujer sea el eje de la historia cuando cogen el mando.

Estos debates de foros y redes sociales no permean, por fortuna, en la base de jugadores y jugadoras en España. Según el último anuario de la industria del videojuego, hay casi 23 millones de jugadores en España (22,8), de los cuales un 48,5% son mujeres. Elisa Waves, 'streamer' y actriz de doblaje, reivindica la importancia de este dato y afirma no tener la sensación de que esas reacciones que pueden verse en algunas personas a través de Internet "representen a los jugadores". "En redes sociales tienen muchísima visibilidad, se comparten y se amplifican, y eso puede hacer que parezcan una opinión mucho más extendida. Pero cuando lo hablo con amigos, amigas y otras personas que llevan años jugando, no solo no los comparten, muchas veces ni siquiera se habrían planteado mirar al personaje de esa manera", explica a laSexta.

Elisa Waves, 'streamer' y actriz de doblaje

Ella vive con la ilusión de jugarlo "desde el primer minuto" después de haber disfrutado hasta el último día de GTA V, donde ha llegado a plantear la idea de que una de las radios que se escuchan en el juego estuviese doblada al castellano, llamada Radio Leonida. "Creo que hemos construido una comunidad muy positiva en la que hay espacio para descubrir, preguntar y disfrutar", celebra Elisa, que cuenta que como jugadora y como actriz de doblaje se fija especialmente "en los personajes, en las interpretaciones y en esas relaciones que hacen que termines un juego y sientas que has vivido algo". También intenta mantenerse "alejada" de esos rincones de Internet donde "la conversación gira constantemente alrededor de comentarios desagradables sobre otras personas o sus cuerpos". "Eso no significa que esos comentarios no existan", añade, sino que simplemente no define cómo está siendo su espera para poder jugar la nueva entrega del juego de Rockstar: "Después de tantos años esperando GTA VI, lo que estamos compartiendo es muchísima ilusión por descubrirlo".

"Creo que [el protagonismo de Lucía] tiene un peso especial dentro de una saga como GTA y por la repercusión que tiene este lanzamiento. Pero también siento que las protagonistas femeninas llevan mucho tiempo formando parte de los videojuegos que disfrutamos. Para mí, jugar con una mujer no es algo extraño ni una novedad en sí misma. Me hace mucha ilusión conocer a Lucía, pero también a Jason y la relación entre ambos. No lo vivo como que uno venga a quitarle el sitio al otro, sino como dos personajes que pueden complementarse y aportar muchísimo a la historia. Lo que quiero descubrir es su personalidad, sus contradicciones, las decisiones que toman y qué les mueve. Que un personaje sea mujer no garantiza que esté bien escrito, igual que ser hombre tampoco. Creo que ahí es donde está lo importante, en que tenga una historia que contar y consiga hacerte sentir", opina la 'streamer' y actriz de doblaje.

Para Elisa y su círculo, este debate no existe, como ella misma nos cuenta. "Cuando lo comenté con varios amigos, muchos me contaron que suelen elegir personajes femeninos porque les encantan las opciones de personalización, los peinados o la ropa. Lo viven con total naturalidad", confiesa, algo que choca con esas frustraciones a través de un teclado que se ven en este tipo de juegos. La joven habla de la importancia de "ponerse en la piel de alguien diferente a ti" en estas historias: "Yo he conectado muchísimo con personajes masculinos como Arthur Morgan o Joel Miller, igual que muchos hombres han disfrutado jugando con Lara Croft o Ellie. Una de las cosas más bonitas de la ficción es precisamente poder ponerte en la piel de alguien diferente a ti".

Elisa comparte un último anhelo antes del lanzamiento del juego. "Ojalá llegue un momento en el que una protagonista femenina no tenga que cargar siempre con la responsabilidad de demostrar algo sobre todas las mujeres. Que podamos hablar de lo que nos ha hecho sentir, de su interpretación y de su historia. Para mí, que lo vivamos con esa naturalidad también es superimportante", asegura. Porque ellas y sus historias son, en definitiva, lo único importante.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido