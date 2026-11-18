El número 3 del mundo, gran favorito para coronarse Maestro en las ATP Finals, ha afirmado que sus rivales deberán "subir el nivel" si quieren ganarle.

Tras barrer a Frances Tiafoe por un doble 6-2 en su estreno en las ATP Finals, Carlos Alcaraz se mostró pletórico en los micrófonos de 'Movistar'.

Con Álex Corretja preguntando, el murciano aseguró que se vio con muy buenas sensaciones en su primer partido en Turín.

Además, soltó un desafío directo a sus rivales asegurando que, dado su nivel, si quieren ganarle deberán subir el suyo.

"Empezar así te da mucha confianza de cara a los siguientes partidos y también a los demás les muestras el nivel en el que estás —de confianza, de físico, de tenis—", señaló.

"Que vayan viendo que, si quieren ganar, ya tienen que subir el nivel", añadió en un tono desafiante que no se recuerda en el número 3 del mundo.

Este miércoles, Carlitos se enfrentará a Daniil Medvedev y, si gana, tendrá cerrado su pase a la siguiente ronda.