Moncloa prepara el adelanto electoral mientras trabaja en aprobar los decretos de vivienda

¿Por qué es importante? Aunque la decisión no está tomada ya que la misma recae únicamente en Pedro Sánchez, distintos miembros del Gobierno prevén que el líder del Ejecutivo adelantará los comicios.

Pedro Sánchez está evaluando si adelantar las elecciones tras la derrota de los decretos de vivienda en el Congreso. Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, se espera que anuncie la convocatoria de elecciones anticipadas, posiblemente este lunes. La derrota en el Congreso, impulsada por los votos de PP, Vox y Junts, y la movilización social por la vivienda, han generado un clima propicio para un adelanto electoral. Mientras tanto, el Gobierno trabaja en un nuevo Real Decreto-ley sobre vivienda que podría ser aprobado por la Diputación Permanente del Congreso, asegurando así su implementación antes de las elecciones.

Pedro Sánchez se ha tomado este fin de semana de reflexión para valorar si adelantar las elecciones o continuar la legislatura tras la derrota con los decretos de la vivienda. Y, aunque la decisión no es firme, en Moncloa se preparan para el anuncio del presidente del Gobierno de la convocatoria adelantada de los comicios.

Así lo han adelantado 'El País' y 'elDiario.es', confirmando que el presidente del Gobierno ha estado recabando opiniones de su núcleo duro para valorar qué pasos a seguir debería realizar y el adelanto electoral parece haber decantado la balanza a su favor.

Si bien la decisión podría cambiar ya que Sánchez es el único que puede adelantar la convocatoria al tener la competencia exclusiva, en Moncloa esperan el anuncio este mismo lunes por la mañana. Ahora bien, como señalaba Ignacio Escolar este sábado en laSexta Xplica, ello no significa "convocar elecciones al día siguiente".

Es decir, Pedro Sánchez puede anunciar públicamente la convocatoria de elecciones, pero hasta que la misma no esté reflejada en el Boletín Oficial del Estado no empezarán a correr los 54 días para la celebración de los comicios, por lo que no tendría por qué ocurrir el 29 de noviembre, el primer domingo factible de que ocurriera con un anuncio este lunes.

Una decisión que viene en consecuencia de la derrota este viernes en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda que el Gobierno presentó y que los 'no' de PP, Vox y Junts llevaron a su caída. Pero, con la acampada en Sol y decenas de ciudades manifestándose por la vivienda en toda España, son muchas las voces socialistas que consideran el presente el momento adecuado para convocar elecciones al considerar una gran movilización del electorado propio y de la izquierda.

Sin ir más lejos, el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha afirmado que actualmente existe "una ventana de oportunidad" para que haya un adelanto electoral en España, en un momento en el que la ciudadanía "ha despertado de una forma contundente" por la crisis de la vivienda.

"Hay una ventana de oportunidad para que la ciudadanía, que ha despertado de una forma contundente y rotunda, pueda expresarse en las urnas. Es verdad que no me compete a mí, por mucho que me lo pida el cuerpo, y el presidente del Gobierno se ha ganado el derecho a poder convocarlas cuando él marque", ha afirmado este domingo.

Aprobación de los decretos

Por otro lado, desde el Gobierno trabajan simultáneamente en aprobar los dos decretos de vivienda que cayeron este viernes. Sin la posibilidad de aprobarla a través de las cortes, el líder del Ejecutivo se puede sacar un as de la manga a la vez que convoca elecciones.

Mientras hace tal anuncio, Sánchez valora presentar un nuevo Real Decreto-ley con las políticas de vivienda tumbadas en el Congreso. De ser así, con las Cortes disueltas, quien convalidaría tal medida sería la Diputación Permanente del Congreso, un órgano compuesto por 68 diputados, más la presidenta de la Cámara, donde sí se alcanzaría una mayoría apara aprobar el decreto.

Los votos de PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV y el Grupo Mixto sumarían 34 votos, más el 35 de Francina Armengol, presidenta de la Cámara, haciendo mayoría para sacar adelante medidas antidesahucios y poder resaltarlas durante la campaña electoral.

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