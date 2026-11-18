Los detalles Tras 13 años de espera, la salida del videojuego espera recaudar más de 5.000 millones de dólares.

Tras 13 años de espera, GTA VI vuelve. Un juego de carreras que ya han reservado 15 millones de personas por 100 euros. Su salida espera recaudar más de 5.000 millones de dólares; ha costado 2.000 millones, y para ello han trabajado hasta 5.000 personas.

Es tal expectación que en Estados Unidos se prevé que un millón y medio de personas pedirán vacaciones para jugar. De hecho, España es el cuarto país del mundo con más gente librando para disfrutarlo. Para entender este fenómeno y poder explicarlo, la Sexta Clave ha puesto al miembro de su equipo que más desconoce el asunto a investigarlo.

Tras preguntar a jugadores y expertos en videojuego, la conclusión es que la gracia del videojuego estaría en que permite ser a quien lo juega un verdadero malo, malote. De hecho, cuanto más malo, más estrellas dan, pues se juega a ser un criminal que roba bancos o coches, pero también que trafica con marihuana o armas. Ese malote también dispara con una pistola o con un bazooka.

En definitiva, el videojuego te permite hacer de todo. Algo que subrayan quienes lo juegan como Aitor, Miguel, Ana, Salva o Diego, pero también la experta Clara Castaño. En este sentido, destaca que permite ser creativo y hasta ético en esta 'criminalidad', si quieres.

Hay una historia principal que seguir, hay historias secundarias por las que optar, hay la posibilidad de apartarse de todo y recorrer ciudades o irte a jugar al baloncesto. Puedes ser el protagonista o crearte un personaje. Es decir, hay continuos estímulos, tramas y subtramas, haciendo que no se acabe nunca.

Luego atrae también por su sátira, por su ironía o su crítica social, que reflejan los tiempos de hoy y la sociedad actual estadounidense. Entre las múltiples historias aparecen personajes, canciones, noticias, políticos o situaciones de la actualidad tratadas con cierta guasa.

Precisamente, uno de los objetivos es ligarse a la realidad mediante el contexto y la imagen. Ahí es donde influyen sus excelentes gráficos, que destacan por su nivel, autenticidad y calidad. O sea, lo que se ve es un calco de la realidad, haciéndola prácticamente inmersiva.

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