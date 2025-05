Cónclave, en directo | 133 cardenales deciden quién será el nuevo papa en un proceso sin claro favorito

¿Y si alguien llega tarde? Puede incorporarse, pero solo si aún no ha empezado la primera votación. En 2013, el cardenal de Vietnam llegó justo antes del inicio, y pudo participar. La primera votación se suele celebrar el mismo día de entrada, tras jurar secreto y escuchar una meditación espiritual. Salir del cónclave en mitad del proceso es otra historia. Solo se permite por causa grave : una enfermedad seria o la muerte de un familiar directo. En ese caso, el cardenal pierde el derecho a votar y no puede regresar.

Hoy arranca el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco

Hoy, miércoles 7 de mayo, es el día D en el Vaticano. Después de días de preparación, la Capilla Sixtina albergará, desde esta misma tarde, a los 133 cardenales que elegirán al próximo papa, al sucesor de Francisco, al papa número 267 de la historia de la Iglesia católica.

A las 10:00h, arranca el cónclave con la misa Pro Eligendo Pontifice. Todos los cardenales, voten o no, pueden acudir a este evento, aunque a las votaciones sólo pueden acceder los cardenales de menos de 80 años. El maestro de ceremonias, el arzobispo italiano Diego Giovanni Ravelli, será quien pronuncie la fórmula 'Extra omnes' (fuera todos), para expulsar de la Capilla Sixtina a todo aquel que no vista la púrpura y no sea elector, garantizando así su total confidencialidad. Él también tendrá que abandonar el recinto al no ser cardenal.