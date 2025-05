¿Quién elige al papa? Los 133 cardenales que designarán al nuevo obispo de Roma

Terminados los Novendiales, el Vaticano se prepara para el gran acontecimiento de la semana: el proceso para elegir al papa que sucederá a Francisco. Desde el fallecimiento del papa argentino, los miembros del Colegio Cardenalicio han ido trasladándose hasta Ciudad del Vaticano y celebrando una tras otra las congregaciones que han ido dando forma al cónclave, que arranca en la Capilla Sixtina este miércoles.

Ahora bien, no todos los cardenales participan en la elección del obispo de Roma. Mientras que no existen requisitos específicos para ser elegido papa, sí existe uno que limita el número de cardenales que pueden participar en la votación: la edad. Según la constitución apostólica, sólo los cardenales de no más de 80 años podrán escribir el nombre de su candidato favorito para que sea el próximo gobernador de la Iglesia católica.

Para este cónclave, serán 133 los cardenales que podrán elegir al papa. Es, en efecto, el cónclave más numeroso de la historia, aun participando dos cardenales menos de los que podrían hacerlo: el español Antonio Cañizares y el keniano John Njue no participan en la votación por problemas de salud. El resto de los integrantes del Colegio Cardenalicio que no pueden votar se quedan fuera por su edad: a fecha del 7 de mayo, habrán cumplido los 80 años.

De los cardenales españoles, sólo votan cuatro

En el Colegio Cardenalicio se encuentran 13 cardenales españoles, pero de ellos sólo cuatro participan en la votación. El más veterano de los españoles es, además, el más veterano de todos los cardenales, Carlos Osoro Sierra, que cumple los 80 años el 16 de mayo. De haberse retrasado unas semanas el cónclave, Osoro habría quedado fuera del proceso de votación.

Si bien son cinco los españoles menores de 80 años y, por lo tanto, con derecho a voto, Cañizares se queda fuera del cónclave por "motivos de salud" que, además, le han impedido viajar a Roma para participar en las exequias de Francisco. Aunque el hecho de que hayan sido elevados a cardenal por el papa Francisco (los cuatro lo fueron), no tienen por qué votar necesariamente a un candidato que siga la línea del último papa. Además de Osoro, los cardenales españoles que votan para elegir al próximo papa son José Cobo Cano, Ángel Fernández Artime y Juan José Omella Omella, de 59, 64 y 79 años, respectivamente.

Sólo 15 cardenales tienen menos de 60 años

La edad es clave para votar en el cónclave: no pueden superar los 80 años. Sin embargo, esto no hace que la edad media de los electores sea baja: dentro de la Capilla Sixtina, la media rondará los 72 años y entre los 133 cardenales, sólo habrá 15 con menos de 60 años. Entre 60 y 70 años tienen 45 cardenales y la mayoría (73) tienen entre de 71 en adelante.

Mientras que el mayor es el español Osoro, el más joven es el australiano por adopción Mikola Bychok, de 45 años, originario de Ucrania, obispo eparquial de los Santos Pedro y Pablo de Melbourne de los ucranianos.

¿A quién van a votar los cardenales?

Sobre quién saldrá elegido papa poco se sabe. Las diferencias, además de por nacionalidades, también están marcadas por las distintas corrientes a las que pertenecen los cardenales que tendrán que elegir al nuevo obispo de Roma.