Joe Biden desvela que EEUU sabía con antelación que Rusia iba a invadir Ucrania: "Supe que iba a entrar en el país tres semanas antes"

Joe Biden está a cuatro días de que Donald Trump le sustituya como presidente de Estados Unidos. Y en una entrevista para la NBC, el todavía residente en la Casa Blanca ha analizado la situación de Europa y ha desvelado que sabía con semanas de antelación que Rusia iba a invadir Ucrania.

En la entrevista con el periodista Lawrence O'Donnell, Biden asegura que los movimientos rusos en la frontera con Ucrania eran la señal de que Rusia iba a invadir a su país vecino: "Supe que iba a entrar en el país (Ucrania) unas tres semanas antes que mandara esas tropas extras a la frontera".

Además, Biden también ha desvelado que habló directamente con Vladimir Putin, presidente ruso, sobre la posibilidad de que Rusia utilizara armas nucleares: "Cuando él empezó a hablar de táctica, dije 'este tío quiere usar armas nucleares tácticas'. Pero él dijo 'no, no quiero hacer eso'".

De hecho, el todavía presidente de Estados Unidos descarta que la guerra acabe con el uso de armas nucleares: "Las armas nucleares asustan a todos, incluidos los rusos. Y se lo dejé claro. Él me dijo que quería asegurarse que no había armas nucleares en Ucrania y que no eran un miembro de la OTAN".

Por último, Biden ha alertado de las intenciones que le transmitió el presidente ruso en la conversación que mantuvieron: "Putin me dijo que quería ver la finalización de Europa. Y yo le dije 'te digo lo que vas a tener, la unión de Finlandia a la OTAN'. Y hablé con los líderes de Finlandia, de Suecia y les dije 'chicos, tenéis un problema.' Utilicé unas 180 horas tratando de poner a toda la OTAN trabajando juntos".