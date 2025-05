La teoría de Javier Martínez-Brocal sobre el cónclave: "Los cardenales han elegido papas rompedores después de traumas"

El periodista y corresponsal en Roma, Javier Martínez-Brocal, defiende una teoría sobre la elección del papa que sustituirá a Francisco I durante este cónclave que se está celebrando en la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano, en Roma.

Tras la segunda fumata negra, el periodista exponía en Al Rojo Vivo: "Los cardenales han elegido papas rompedores después de traumas. En 1978, elegían a Juan Pablo I que falleció 33 días después, y en una situación de shock eligieron a un cardenal bastante arriesgado, que fue el papa Juan Pablo II, de Polonia, que era un cardenal prestigioso, pero que suponía romper con una tradición larguísima".

Después de Juan Pablo II, continúa Martínez-Brocal, "volvieron a elegir un cardenal de tranquilidad, al papa Benedicto XVI. Fueron a lo seguro, podía gustarles o no pero no iba a haber sorpresa". A continuación, se vuelve a producir otra votación en una situación de shock porque Benedicto XVI había renunciado y no se sabía qué había pasado (...) Por lo que necesitaban romper con lo que había en ese momento y, por ello, eligieron a Francisco I".

Y por ello, cree el corresponsal, que quieren dar continuidad a lo que tienen "porque no están en una situación de shock". "Y en su sensibilidad, dar continuidad es el cardenal Parolin, porque va a estabilizar la situación en la que se encuentra", finaliza Martínez-Brocal. En el vídeo podemos ver su análisis al completo.