Muere a los 88 años el papa Francisco, el primer jesuita y latinoamericano en dirigir la Iglesia Católica

Adiós a un importante hito en la historia del Vaticano. El papa Francisco, cuyo nombre secular era Jorge Mario Bergoglio (1936-2025) ha muerto este lunes en su residencia de Santa Marta del Vaticano a los 88 años, según ha confirmado el Vaticano.

Ha sido el cardenal Farrell quien ha dado la noticia del fallecimiento del sumo pontífice, que ha tenido lugar precisamente un Lunes de Pascua, y tras un domingo de homilía multitudinaria en la plaza de San Pedro que no ofició Francisco: "Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre", anunció Farrell, quien añade en su comunicado que "toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia".

Aunque el Vaticano no ha trasladado el motivo principal de su muerte, Francisco se encontraba recuperándose en su residencia de Santa Marta de la importante neumonía bilateral contraída en febrero que le tuvo hospitalizado durante 38 días en el hospital Gemelli de Roma.

Papa desde 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, Francisco fue un hito al convertirse el primero en muchos aspectos: fue el primer pontífice americano, el primero no europeo desde el sirio Gregorio III ―fallecido en 741―, el primer jesuíta en gobernar la Iglesia católica y el primero, también, en elegir Francisco como nombre. Bergoglio, argentino de nacimiento, llegó al Vaticano desde Buenos Aires, donde era arzobispo. Creció en la capital argentina y fue ahí donde comenzó a estudiar y se diplomó como técnico químico, pero poco después eligió el sacerdocio.

Su salud había sufrido varios contratiempos en los últimos años. En marzo de 2023, y con 86 años, una infección respiratoria le obligó a ingresar en el hospital durante unos días. En 2024 y 2025 estos episodios, en los que algún problema de salud le obligaba a ingresar o a parar su agenda, se hicieron más frecuentes, hasta el último episodio que, sin duda, ha derivado a este final.

Pero mucho antes, a menudo su salud había sido motivo de comentario, aunque a veces fueran solo rumores. En julio de 2022 desmintió que tuviese cáncer: "Son chismes de corte", dijo. Sí confesó a Reuters en una entrevista que, tras una lenta recuperación de la intervención en la que le extirparon 33 cm de intestino a causa de una diverticulitis en 2021, su salud seguía dándole problemas con una lesión y microfractura de rodilla. No quiso operarse por miedo a los efectos secundarios de la anestesia, pero tuvo miedo de perder los músculos al estar parado mucho tiempo.

El papa aficionado al fútbol que rompió esquemas

Su pensamiento era avanzado a su edad y su mentalidad sorprendía por ser más abierta que la de anteriores papas. Pocos días después de su nombramiento, Francisco viajó a Lampedusa después de la muerte de cientos de inmigrantes que intentaban alcanzar la isla italiana en pateras.

Reconocido aficionado al fútbol, en una entrevista en la radio Cope, el papa recordaba su infancia jugando al deporte rey: "Yo era un palo. Me llamaban 'el pata dura', por eso me metían siempre al arco, ahí me defendía más o menos bien". Hincha confeso de San Lorenzo, desvelaba que una mala experiencia hizo que prometiese que no volvería a ver un encuentro: "Sentí que el Señor me pedía eso, porque estábamos en comunidad viendo una cosa que terminó chabacana, desagradable, mal. Yo quedé mal. Al día siguiente, en la oración, le prometí al Señor no volver a ver un partido". Aun así, en la visita de Jordi Évole al Vaticano en 2019, el periodista no puedo evitar preguntarle por Messi: "Da gusto ver cómo juega", pero "no es Dios", explicaba.

En esta misma visita, el papa demostró esa mentalidad abierta y no se dejó un tema en el tintero. Aseguró estar en contra de la violencia machista: "Basta, herir a una mujer es ultrajar a Dios"; dio su apoyo a la memoria histórica: "Nunca vas a tener paz con un muerto escondido"; e incluso mandó un mensaje a los católicos españoles que rechazan la inmigración: "Leed el Evangelio y sed coherentes". También ha pedido perdón reiteradas veces por los casos de pederastia en la Iglesia. De hecho, llegó a convocar en 2019 una cumbre antipederastia que reunió a toda la jerarquía episcopal en el Vaticano y tras la que publicó motu proprio Vos estis lux mundi, un compendio de reglas para erradicar cualquier caso de abusos, las prácticas del encubrimiento y que equipara la ocultación al abuso.

Otra de las últimas declaraciones que más dieron que hablar fueron en abril de 2021, cuando reconoció (de nuevo) pecados que se habían cometido en el Vaticano. El papa Francisco aprobó así un nuevo decreto con el que intentaba poner freno a los casos de corrupción en el Vaticano. Prohibía que la Curia pueda recibir regalos de más de 40 euros y que pueda invertir en paraísos fiscales. También que participase en actividades contrarias a los valores católicos, ya que, entre otros escándalos, recientemente se había sabido que el Vaticano puso dinero en la farmacéutica que producía la píldora del día después.

Comprometido con el ser humano, sin tener en cuenta su ideología ni procedencia, valoró los derechos de los homosexuales pero no aprobó su matrimonio: "Que se les ayude, pero sin imponer cosas a la Iglesia que por su naturaleza no se pueden".

Múltiples fueron sus manifestaciones a favor de la paz, sobre todo desde que comenzaron la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, y el asedio israelí en Gaza tras el ataque de Hamás de octubre de 2023. Sus llamadas a la paz también tuvieron una vertiente polémica cuando dijo que "cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van, debes tener el coraje de negociar". Esto fue interpretado como una petición de rendición a Ucrania, algo que matizó luego asegurando que "negociación no es rendición".

Con su muerte, la Iglesia Católica afronta ahora la elección de su papa número 267.