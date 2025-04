De Benedictos, Pedros o Franciscos: así elige el papa su nombre de pontificado

Francisco ha sido el primero de su nombre, en más de 20 siglos de historia. El último papa fue el primero de su nombre, Francisco I, si bien su nombre secular es Jorge. Pero lo habitual es que entre papas, compartan nombre. Benedictos, por ejemplo, ha habido un total de 16; Clementes, 14; y Juanes, 23. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo se escoge el nombre papal?

Aparentemente, los primeros papas de la historia mantenían su nombre original al acceder al cargo. Así fue el caso de San Pedro, el primer papa; de Lino o de Anacleto. No obstante, en torno al siglo VI se empezó a modificar el nombre al ser elegido pontífice y durante siglos ha sido algo habitual. Eso sí, no fue hasta 1555 cuando comenzó una era en la que todos, absolutamente todos los papas han adoptado nombre papal al acceder al Vaticano.

El último papa en utilizar su nombre secular fue Marcelo II: aunque efectivamente ya había habido un papa Marcelo I, ambos tenían este como nombre secular. Tras la muerte de Marcello Cervini de Spannocchi (Marcelo II), el 1 de mayo de 1555, el resto de papas han ido escogiendo nombres distintos para su pontificado. El primero de esta larga lista fue Gian Pietro Carafa, que escogió el nombre de Paulo (o Pablo) para su papado, el cuarto de su nombre. Desde entonces, ha habido tres papas con este nombre: además de él fueron Camillo Borghese y Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, Paulo (o Pablo) V y VI.

Pese a la larga lista de papas que han existido a lo largo de la historia, Francisco fue el primero de su nombre, además de ser el primer papa latinoamericano de la historia. ¿Y cuál ha sido el nombre más repetido en estos últimos cinco siglos de papas? Pío, con diferencia. Giovanni Angelo Medici fue Pío IV, papa desde 1559 hasta 1565; Pío XII, por su parte, de nombre secular Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, fue papa entre 1939 y 1958.

¿Por qué Jorge Bergoglio escogió Francisco de nombre papal?

Que el papa Francisco fuera el primero de su nombre genera una gran pregunta: ¿de dónde escogió este nombre, si no había ningún papa antes que él que lo hubiera elegido? La explicación de cada nombre depende de cada papa: históricamente, los papas han utilizado el nombre de sus predecesores, inmediatos o no, pero también de sus mentores, de santos o incluso de familiares. Juan XXIII, por ejemplo, tenía 22 papas por detrás con este nombre, pero él lo eligió porque era un "nombre dulce", ya que era el nombre de su padre.

Aunque hubo otras razones detrás de aquella elección: "Es el nombre de la humilde iglesia parroquial donde fui bautizado, el nombre solemne de innumerables catedrales esparcidas por todo el mundo (...). amamos el nombre de Juan, porque nos recuerda a Juan el bautista, precursor de nuestro señor... y al otro Juan, el discípulo y evangelista, quien dijo: 'Hijos míos, amaos los unos a los otros porque este es el gran mandamiento de Cristo'", según recogen en la revista Time.

Jorge Bergoglio escogió Francisco por lo que representaba San Francisco de Asís. "Les contaré la historia": así empezó el propio Bergoglio a contar, después de ser elegido, por qué decidió ser el papa Francisco. "Durante el Cónclave, tenía al lado al arzobispo emérito de San Pablo y también prefecto emérito de la Congregación para el clero, el cardenal Claudio Hummes. Un gran amigo. Cuando la cosa se ponía peligrosa, él me confortaba (...). Cuando los votos subieron a dos tercios (...), me abrazó, me besó y me dijo: 'No te olvides de los pobres'", explicó entonces.

Francisco es el hombre de la paz Jorge Bergoglio, 2013

"Y esta palabra ha entrado aquí: los pobres. De inmediato, en relación con los pobres, pensé en Francisco de Asís (...). Francisco es el hombre de la paz. Y así, el nombre entró en mi corazón. Para mí es el hombre de la pobreza, de la paz, el hombre que ama y custodia la creación". En aquella conversación con periodistas, el propio Bergoglio recordó la broma que le hicieron algunos, que decían que tenía que haber elegido el nombre de Clemente: "Porque así te vengas de Clemente XIV, que suprimió la Compañía de Jesús". Pero no hubo venganza.

Francisco, Franciscus, Francesco y Franziskus

Por norma general, cuando nos referimos a los papas lo hacemos, cada uno, en nuestra lengua vernácula. Porque el nombre papal se traduce a los diferentes idiomas. Así pues, el papa ha sido Franciscus, en latín —el idioma del Vaticano—, pero también Francisco (castellano), Francesco (italiano), Franziskus (alemán), Francis (inglés) o François (francés).