Trump busca un encuentro inmediato con Putin y Zelenski mientras mantiene la amenaza de sanciones a Rusia

El contexto Pese a los mensajes de celebración por parte de la Administración Trump tras su reunión con Vladímir Putin, desde la Casa Blanca insisten en que no hay cambios y que las sanciones a Rusia llegarán si no se logra la paz en Ucrania, algo que, pese a los movimientos de hoy, todavía parece lejano.

La reunión del miércoles entre Steve Witkoff (Estados Unidos) y Vladímir Putin (Rusia), en busca de la paz en Ucrania, ha sido calificada por Donald Trump como "muy productiva", mencionando avances significativos. Sin embargo, Estados Unidos mantiene su amenaza de sanciones a Rusia si no se acepta un acuerdo de paz, que incluiría aranceles a países que importan petróleo ruso. Las sanciones podrían entrar en vigor el viernes. Aunque Trump ha comunicado novedades a Zelenski, no se han concretado avances ni futuras reuniones. Marco Rubio sugirió posibles anuncios, pero sin detalles claros.

La de este miércoles se presentaba como una jornada importante para avanzar hacia la paz en la invasión rusa en Ucrania. Estados Unidos ha mantenido conversaciones constantes con países europeos y algo todavía más importante: un encuentro presencial en Moscú con Vladímir Putin. El enviado de Donald Trump para esa misión, Steve Witkoff, se ha visto con el mandatario ruso en un encuentro que el propio Trump ha calificado como "muy productivo".

"¡Se han logrado grandes avances!", celebra en un mensaje en la red social Truth, prometiendo trabajar "en los próximos días y semanas para que la guerra llegue a su fin". En aras de ese esfuerzo para que las tropas rusas abandonen suelo ucraniano, Trump estaría buscando verse cara a cara con Putin y con Zelenski la próxima semana.

Según informa 'The New York Times', el presidente estadounidense habría trasladado esta intención en la llamada que ha mantenido con Zelenski y otros líderes europeos para informarles del encuentro entre Witkoff y Putin, pero todavía se desconoce si Putin o Zelenski están por la labor de aceptar o si en la reunión estarían los tres líderes juntos en una misma sala, algo que parece improbable.

No obstante, la conversación que ha tenido lugar en Moscú no parece apagar las amenazas estadounidenses a introducir sanciones a Rusia en caso de no aceptar su ultimátum para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, que incluyen aranceles a países que importan petróleo ruso. La propia Casa Blanca ha anunciado que impondrán un arancel adicional del 25% a las importaciones procedentes de la India que se sumarían al gravamen del 25% ya anunciado a finales de julio por comprar "directa o indirectamente" petróleo ruso. Es decir, un arancel del 50% que, si nada cambia, entrará en vigor en 21 días.

Las sanciones entrarían en vigor este mismo viernes y desde la Casa Blanca insisten: no hay cambios en su amenaza. Si no hay novedades en la inflexible postura rusa, esas sanciones llegarán pese a los cantos de sirena que arrojaba ese apretón de manos entre Putin y Witkoff. Trump, que ya habló con Zelenski este martes, ha vuelto a telefonear al presidente ucraniano este miércoles para trasladarle las novedades de la reunión.

No obstante, no se han concretado ni esos supuestos avances, ni se han dado fechas para futuros encuentros. Silencio total después de un encuentro de casi tres horas en el que, según el Kremlin, se han intercambiado "señales" sobre Ucrania. Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, explicaba tras el encuentro con Witkoff que esas "señales" han sido "recibidas" por Trump, pero, de nuevo, no se sabe el contenido de esas "señales".

Rubio avanza anuncios: "Quizás positivos, quizás no"

Witkoff ha paseado tranquilamente por las calles de Moscú, cerca de la Plaza Roja y del Kremlin. El objetivo final de estos paseos matutinos, acompañado de Kirill Dmitriev, el enviado de Putin, no era otro que reunirse con el propio Putin. "Me abstendría de hacer comentarios más detallados", ha insistido Ushakov, una cautela que ha compartido Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha abierto la puerta a realizar anuncios "positivos... o no". "Acabo de hablar con Witkoff por teléfono hace unos minutos. Tendremos otras conversaciones a lo largo del día y pronto habrá algunos anuncios, quizás positivos, quizás no, ya veremos", explicaba tras este encuentro, arrojando más sombras y poca luz a esta cuestión.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha explicado que en su llamada con Trump estaban presentes otros líderes europeos, mostrando su agradecimiento a cada uno de ellos por su apoyo. "Ucrania defenderá por supuesto su independencia. Todos necesitamos una paz duradera y fiable. Rusia debe poner fin a la guerra que ella misma comenzó. Gracias a todos por apoyar a Ucrania", recoge su mensaje.