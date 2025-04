Meloni adquiere compromisos, pero Trump no tanto: otra mandataria que sale del Despacho Oval como entró

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se reunió en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras su visita a Washington. Durante el encuentro, discutieron importantes relaciones económicas y negociaciones comerciales entre Italia, Estados Unidos y la Unión Europea. En la jornada previa, se alcanzaron cuatro acuerdos: Italia aumentará su gasto en defensa y comprará más gas licuado a EEUU; no impondrá la tasa Google, lo que contrasta con la postura española; y apoyará a Trump en liderar el proceso de paz en Ucrania. Sin embargo, Meloni no obtuvo compromisos significativos, salvo una futura visita de Trump a Italia, cuya fecha aún no está definida. Aunque Meloni busca fortalecer lazos con EEUU, la relación con la UE sigue en el aire.