Segunda fumata negra en el cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco

El cónclave continúa sin elegir un nuevo papa tras la segunda fumata negra, que se produjo a las 11:50 horas del jueves. Hasta ahora, los cardenales no han logrado un consenso para nombrar al sucesor del fallecido papa Francisco, sumando tres votaciones sin acuerdo. Este proceso, aunque ágil, no ha alcanzado el resultado esperado, similar al caso excepcional de Pío XII en 1939. La fumata negra indica que ningún candidato ha obtenido los 89 votos requeridos, o que un posible elegido no aceptó el cargo. Se espera que las votaciones de la tarde, tras el almuerzo y la siesta, puedan decidir al nuevo pontífice, recordando que en el último cónclave, el papa Francisco fue elegido en la quinta votación.