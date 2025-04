El deseo de Oriol Junqueras para el próximo papa: "Espero que mantenga vivo el legado del papa Francisco"

Iñaki López entrevista a Oriol Junqueras, que en 1998 tuvo la oportunidad de trabajar en el Archivo Secreto del Vaticano y es católico confeso. Define a Francisco I como un papa "muy implicado en la causa de la paz y la misericordia", si bien no entra en valoraciones sobre su orientación política.

El presidente de ERC defiende la "incuestionable" implicación del pontífice en la lucha contra los abusos en el seno de la Iglesia: "Asumió sus responsabilidades siendo consciente de que este era un tema que había que resolver y se ha implicado personalmente en esta cuestión", afirma.

"Ha sido un santo padre consecuente que ha llegado a tomar decisiones muy contundentes ante determinadas conferencias episcopales, como la chilena", señala Junqueras, que prefiere no situar al cardenal de Barcelona, Juan José Omella, entre los papables: "Cualquiera que tenga la aspiración a ser elegido, me agradecerá que no lo considere papable", apunta.

En su opinión, "en este momento la mayoría del colegio cardenalicio no sabe exactamente cuál será el resultado", si bien espera que sea elegido "un papa que mantenga este compromiso con la paz y la misericordia, contra los abusos y mantenga vivo el legado del papa Francisco".

Junqueras prefiere reservarse su opinión sobre el cardenal Cañizares y señala que, si bien un colegio cardenalicio nombrado en su mayoría por Ratzinger eligió al papa Francisco, que ahora sean unos cardenales nombrados por Bergoglio "no presupone el resultado de la votación": "Es muy fácil hacerse el interesante y que sabes más de lo que sabes, pero creo que nadie lo sabe", sentencia.

Respecto a si será un papa conservador o progresista, señala que lo importante es que "esté comprometido con la causa de la humanidad". En este sentido, señala que Juan Pablo II fue un papa conservador y, a la vez, "contundente a la hora de denunciar los abusos del capitalismo" y defender las causas sociales.