¿Qué hay que hacer para ser papa? La carrera para gobernar la Iglesia a la que jamás podría acceder Donald Trump

El camino para conocer al nuevo papa continúa. A la espera de que se de a conocer su nombre, los novendiales siguen celebrándose tras la muerte de Francisco y hay quien, desde su rincón, fantasea con ser la próxima persona en convertirse en el Sumo Pontífice.

En esas está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que sigue con su fantasía y se retrata a sí mismo como nuevo papa, listo para dar una bendición. ¿Podría llegar a ser real? ¿Existen requisitos concretos para poder ser papa? ¿Qué hay formación hay que seguir? ¿Existe alguna carrera universitaria para ser papa? Son algunas de las dudas que empiezan a resonar de cara al cónclave, que dará comienzo este miércoles 7 de mayo.

Los purpurados asistentes al cónclave tendrán en sus manos el futuro próximo de la Iglesia católica: mediante una votación repleta de protocolo, secretismo, un estricto aislamiento y fuertes medidas de seguridad, el nombre del nuevo papa se dará a conocer una vez alcance la mayoría de votos a su favor.

Y sí, solo pueden votar aquellos religiosos que hayan ascendido a cardenal. Porque sí, todo parece indicar que, como en toda empresa, para llegar al más alto poder de la Iglesia católica hay que ir ascendiendo en la jerarquía marcada.

Jerarquía de la Iglesia católica

Como si de una estructura militar se tratase, en la Iglesia también existen diferentes escalafones: el más alto, el papa, sin duda; el más bajo lo ocupan los fieles. Así, la jerarquía de la Iglesia católica ordenada de mayor a menor poder quedaría:

1º El papa

2º Los cardenales

3º Los obispos

4º Los párrocos

5º Sus fieles laicos.

Viendo esta estructura se entiende en mayor medida por qué son los cardenales aquellas personas con poder de voto a la hora de elegir al nuevo pontífice, la "cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra", tal y como se define en el Código de Derecho canónico del Vaticano.

Requisitos para ser Papa

Tras ver su jerarquía muchos se preguntarán cómo hace uno para escalar desde el puesto de 'fiel laico' hasta el de 'papa'. Existen algunos requisitos impuestos por la norma católica, la Sede Vacante no es una oferta de empleo y uno no puede saltarse pasos en el camino de Dios, pues algunos de estos requisitos se cumplen por miles de fieles para seguir el Evangelio aunque no busquen llegar a ocupar el trono de San Pedro.

Pero si, al igual que Donald Trump, a veces fantaseas con la idea de dejar tu trabajo y lanzarte a lo de ser papa, estos son los requisitos que necesariamente deberás cumplir para convertirte en 'papable'.

Ser hombre

Parece algo evidente. El papel de la mujer en la Iglesia sigue relegado a un profundo segundo plano, algo de lo que incluso Francisco comentó durante su entrevista en Salvados allá por 2019: "Parece que a la mujer, además del servicio, les está reservada la servidumbre".

Por el momento no se conoce ninguna mujer papa, incluso la leyenda de la papisa Juana indica que aquella mujer que se convirtió en papa lo hizo disfrazada de hombre.

Ser católico

Mucho más allá de tener fe, el requisito en este caso indica que todo hombre que quiera ser papa deberá estar bautizado y haber recibido el resto de sacramentos propios para su edad, tales como haber hecho la comunión, la confirmación y celebrar la eucaristía.

Convertirse en sacerdote

Aquí comienza el verdadero ascenso al poder de la Santa Sede. Cogiendo el camino opuesto al matrimonio, el hombre que desee ser papa deberá haber completado los estudios teológicos necesarios.

La primera de las vías de todos aquellos que desean convertirse en papa es hacerse cura y, cuando uno toma esa decisión, lo primero es acudir a un seminario. Se puede entrar ya siendo un niño, la edad mínima para acceder a esta institución de formación religiosa son los 12 años, y hasta los 18 el estudiante estará recibiendo la formación propia del Bachillerato acompañada de la parte religiosa en lo que denominan un seminario menor.

Para acceder al seminario mayor, donde uno realmente entra en materia, hay que tener 18 años y cumplir con una formación estricta que dura alrededor de 7 años.

Las etapas propias marcadas por la institución, que el Seminario Metropolitano San Antón de Badajoz fija en cuatro, son: etapa propedéutica, etapa discipular (de estudios filosóficos), etapa configuradora (de estudios teológicos) y la etapa de síntesis. Así, una persona (hombre) puede recibir la orden sacerdotal y marcar otro check en la lista de sacramentos cumplidos.

Ascender a obispo

Los requisitos para alcanzar el siguiente escalafón son estrictos:

Edad mínima de 35 años.

Cinco años de experiencia como sacerdote.

Tener contactos y estar bien mirado.

En este último punto es donde está la clave. Convertirse en obispo no es tarea fácil y uno solo entra por cierto enchufe. Son otros obispos los que aportan la candidatura del sacerdote y es el papa quien tiene la decisión final. Aunque, realmente, los nombres se presentan ante el papa por el dicasterio que, según indica el Vaticano, "trata de todo lo que se refiere a los presbíteros y diáconos del clero diocesano en cuanto a sus personas".

De llegar a cardenal hasta entrar al cónclave

Y así, pasito a pasito eclesiástico, uno alcanza el título de cardenal. Aquí no sirven estudios o años de experiencia, aquí es verdaderamente el papa quien dice "tú sí, tú no". Obviamente atendiendo a los años de experiencia y su paso por la iglesia, el papa de turno nombra de manera directa a sus cardenales.

Así lo hizo el papa Francisco, que quiso dejar unos candidatos variados, progresistas, que siguieran su legado cuando él faltase.

Y ahora solo queda la votación, el cónclave, que apenas comienza este 2025 para elegir el nombre del nuevo papa bajo votación. Así que, como bonus track en los requisitos para ser papa añadimos: caer bien a tus compañeros purpurados.