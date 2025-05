Presentaciones al estilo de la Fórmula 1, un 'RuPaul' versión papa... las redes viralizan el cónclave

El próximo cónclave no solo se vivirá intensamente dentro del Vaticano, sino que las redes sociales ya lo están convirtiendo en todo un fenómeno viral. Hay 133 hombres, una gran decisión y una sola silla ¿Quién de los cardenales será el próximo papa? En Internet ya se habla de intrigas, estrategias y alianzas secretas selladas con vino sacramental.

En algunas páginas se fantasea con la idea de nominaciones y salvaciones, e incluso se atreven con un 'RuPaul' versión papa, el mítico concurso de las reinas drag queen. Además, también se están viendo presentaciones personalizadas al puro estilo de la Fórmula 1, con candidatos favoritos y hasta banda sonora.

Se trata de un fenómeno nunca antes vivido, ya que esta será la primera vez que las redes sociales serán también protagonistas del evento. Por el momento, tendremos que conformarnos con este despliegue de creatividad, ya que lo que ocurre en el interior del Vaticano sigue siendo un gran secreto.

Eso sí, ya se sabe que la histórica reunión arrancará el próximo miércoles, aunque no cuánto durará. Según los cónclaves vividos hasta ahora, la tardanza en elegir un nuevo pontífice oscila en unos tres días, aunque Francisco y Benedicto XVI salieron en tan solo uno. No así Gregorio X, que no ocupo la silla de máximo pontífice hasta 1.006 días después de la muerte del anterior papa.

Lo cierto es que la cita, que aglutina un sinfín de tradiciones y mucho misterio por su secretismo, ya tiene su lugar en el mundo 2.0.