Estos son los 22 candidatos a suceder al papa Francisco al frente del Vaticano (y los 12 favoritos)

¿Quién será el próximo papa? Cuando el estado de salud del pontífice tiembla, una de las muchas dudas que surgen es esta. Cuando un papa muere, es casi la principal. La muerte de Francisco I llegaba el Lunes de Pascua, a primera hora de la jornada, después de su última intervención en el Vaticano. El argentino fallecía a los 88 años, tras varios meses con sus ya habituales problemas de salud agravados, y con un Vaticano (y toda la comunidad religiosa) pendiente de su estado durante semanas.

Ahora, llega otro proceso, el de elegir a un papa, un proceso que no es sencillo: implica a multitud de cardenales que se reúnen y votan en secreto una y otra vez hasta que un nombre consigue el apoyo de dos tercios de los elegibles para votar. Pero cuando ocurre esto, en el Cónclave, ya ha habido antes un debate interno sobre los posibles candidatos a suceder al sumo pontífice.

Para responder a esta pregunta, uno puede acudir al libroThe next pope, de Edward Pentin, corresponsal del National Catholic Register, colaborador habitual de EWTN —una red global de Televisión, Radio y Noticias Católicas— y con una extensa trayectoria como corresponsal en Roma. Publicado en 2020, Pentin habla de los 19 cardenales que podrían convertirse en el sucesor del papa Francisco. Ahora, no obstante, el propio Pentin cuenta con una herramienta mucho más completa, en la que no sólo se indica quiénes podrían convertirse en el próximo pontífice, sino que sirve también a los propios cardenales para conocerse entre sí.

El Informe del Colegio Cardenalicio fue lanzado en diciembre de 2024 y presenta a una serie de cardenales y su posición sobre una serie de temáticas clave que enfrentan la Iglesia y la sociedad a día de hoy. El informe de Pentin muestra un total de 22 cardenales papables, pero de estos son 12 los que se colocan con cierta ventaja de cara al próximo Cónclave de la Capilla Sixtina.

Pentin, de la mano del Sophia Institute Press y Cardinalis Magazin, ha elaborado esta lista con información detallada de muchos de los cardenales pero, sobre todo y más importante, con la postura que presentan cada uno en temas que van desde el cambio climático a la ordenación de mujeres diaconisas, la bendición de parejas homosexuales o la comunión para divorciados o personas que se han vuelto a casar.

Angelo Bagnasco (Italia)

Nacido el 14 de enero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, y criado en Génova (Italia), proviene de una familia de origen humilde que quería que se convirtiera en contable. Él optó por la carrera religiosa, ordenándose sacerdote en 1966. Desde 2016 y hasta 2021 fue presidente de las Conferencias Episcopales de Europa y renunció como arzobispo de Génova a los 77 años, en 2020. Defensor de la enseñanza de la Iglesia ortodoxa en la esfera pública, se presenta como un papable conservador, que sería elegido si los cardenales buscaran que el Vaticano estuviera en manos de un perfil más tradicional.

Entre los temas que aborda el Informe del Colegio Cardenalicio, Bagnasco se muestra contrario a ordenar mujeres como diaconisas, a que el celibato sacerdotal sea opcional y a la comunión para divorciados o personas que se han vuelto a casar.

Matteo Zuppi (Italia)

Matteo Maria Zuppi nació en Roma (Italia) el 11 de octubre de 1955 y se presenta como un cardenal del ala izquierdista de la Iglesia que, de ser elegido, se prevé que continuaría con el legado "progresista" del papa Francisco I. Licenciado en Literatura y Filosofía, ingresó después en el seminario para acabar siendo ordenado sacerdote en 1981. El propio Francisco I lo nombró arzobispo de Bolonia en 2015, y lo elevó a cardenal en 2019.

Ligado a un movimiento contrario a Matteo Salvini, líder de la ultraderechista Lega italiana, está a favor de bendecir a las parejas homosexuales —ya lo ha hecho en su archidiócesis— y de la comunión a los divorciados, tiene cierta perspectiva contra el cambio climático y no es contrario a que el celibato sacerdotal sea opcional y no obligatorio.

Robert Sarah (Guinea)

Robert Sarah, nacido el 15 de junio de 1945 en Ourus (Guinea), es hijo de padres convertidos al cristianismo y tuvo que trasladarse a Costa de Marfil para estudiar en el seminario. Tras la independencia de su Guinea natal, pudo regresar al país, para acabar siendo ordenado sacerdote en 1969. Con 34 años se convirtió en el obispo más joven del mundo, al ser nombrado arzobispo de Conakry, y su nombre estuvo en la 'lista negra' del dictador Ahmed Sékou Touré. Es bastante activo en las redes sociales —tiene más de 150.000 seguidores en X (antes Twitter)— y en 2022 la revista Paris Match lo presentó como alguien de "enorme influencia", mientras que Radio France Internationale lo considera uno de los cardenales más respetados de África.

Entre sus posicionamientos, Sarah se ha mostrado contrario a que las mujeres sean ordenadas sacerdotes o diaconisas, considera que la bendición de parejas "irregulares", en referencia a las homosexuales, es una "herejía" y aunque considera que las políticas de "productividad ilimitada" conducen de manera inevitable a catástrofes humanas, culturales y ecológicas, también se ha mostrado en contra de hacer de la ecología el centro del compromiso de la Iglesia católica.

Luis Tagle (Filipinas)

Nacido el 21 de junio de 1965, Luis Antonio Gokim Tagle (Manila, Filipinas) proviene de familias adineradas y cambió su camino, que apuntaba a la medicina, para acabar en el seminario. Juan Pablo II lo nombró obispo de Imus y Benedicto XVI, arzobispo de Manila en 2011. Recibió la birreta roja de este último, en 2012, pero fue Francisco I quien lo nombró pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y quien lo elevó a cardenal-obispo en 2020, lo que significó, entonces, que podría ser un candidato perfecto para sucederlo.

Abierto a compartir su postura con frecuencia, el Informe del Colegio Cardenalicio lo presenta como ciertamente incoherente en algunas de sus opiniones: se ha pronunciado firmemente contra el aborto y la eutanasia, pero se opone a un lenguaje severo contra la homosexualidad. A diferencia de los anteriores, además, Tagle es conocido por sus habilidades lingüísticas: además de su tagalo natal, habla inglés e italiano con fluidez, y tiene conocimientos de francés, coreano, chino y latín. Es un defensor de la encíclica medioambiental del papa Francisco y considera necesario debatir acerca del celibato clerical, y aunque no se ha pronunciado claramente en contra de la ordenación de mujeres, formó parte de un comité del Vaticano que determinó que si bien existía un ministerio de diaconisas, no era exactamente el "equivalente femenino del diaconado masculino".

Malcolm Ranjith (Sri Lanka)

Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don (Polgahawela, Sri Lanka) nació el 15 de noviembre de 1947 en el seno de una familia de padres devotos y en un entorno de fuertes tradiciones católicas. Fue ordenado sacerdote por el papa Pablo VI en 1975 y en 1995, Juan Pablo II lo nombró obispo de Ratnapura. En 2001 fue enviado a Roma como secretario adjunto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y presidente de las Obras Misionales Pontificias de Ayuda y pese a carecer de formación diplomática, fue nombrado nuncio apostólico en Indonesia y Timor Oriental, y elevado a arzobispo.

En 2010 fue elevado a cardenal por Benedicto XVI, un año después de ser nombrado arzobispo de Colombo. Habla con fluidez 10 idiomas: italiano, alemán, francés, hebreo, griego, latín, español, inglés, cingalés y tamil. Conservador y con mucha experiencia, mantiene una relación delajada con el papa Francisco I, aunque se ha mostrado dispuesto a alejarse de algunas de sus posiciones: Ranjith está a favor de permitir la pena de muerte en algunos casos y en 2024 prohibió a las niñas servir en el altar de las parroquias de su archidiócesis. Aunque muestra cierta preocupación por el cambio climático, se ha mostrado contrario a la ordenación de mujeres, a la bendición de parejas homosexuales o a que el celibato sea opcional.

Pietro Parolin (Italia)

Nacido el 17 de junio de 1955, Pietro Parolin es actualmente el secretario de Estado del Vaticano. Hijo de padres trabajadores y católicos practicantes, sintió 'la llamada' muy joven y con 14 años entró en el seminario de Vicenza. Fue ordenado a los 25 años y optó por formarse para el servicio diplomático del Vaticano. Parolin fue duramente criticado por los acuerdos secretos entre la Santa Sede y China, pero también por otros temas, entre ellos por su implicación en una trama de compraventa de inmuebles de lujo en Londres. En contra de Parolin pesa su escasa experiencia pastoral: la mayor parte de su trayectoria ha estado vinculada con la diplomacia y la administración.

Parolin está abierto a discutir la cuestión del celibato obligatorio y recibió con cautela la declaración de la doctrina que permite la bendición de parejas homosexuales, aunque insistiendo en que en la continuidad también ha de haber "progreso". Y aunque está abierto a que las personas que se vuelvan a casar puedan recibir, en ciertos casos, el sacramento del matrimonio, la ordenación de mujeres al sacerdocio es, para Parolin, algo "no negociable".

Pierbattista Pizzaballa (Italia)

Pierbattista Pizzaballa nació en Cologno al Serio (Italia) el 21 de abril de 1965 y según él mismo señaló en su ordenación, disfrutó de una infancia "sencilla, rural y feliz". Supo que quería ser sacerdote con sólo nueve años y a los once entró en el seminario. Fue ordenado sacerdote en 1990, mismo año que viajó por primera vez a Jerusalén, durante la Primera Intifada. Allí estudió en la Universidad Hebrea, siendo el único cristiano que estudiaba las Sagradas Escrituras, entablando lo que para él fue el verdadero diálogo interreligioso. En 2004, fue nombrado Custodio de Tierra Santa, puesto que ocupó durante más de una década.

Pizzaballa fue elevado a cardenal en 2023 por el papa Francisco, el primer Patriarca latino de Jerusalén y el primer cardenal que reside en suelo israelí. Poco después, estalló el conflicto entre Israel y Hamás y desde entonces ha pedido que se detenga esta "violencia sin sentido". Lo cierto es que se sabe poco sobre sus posiciones, porque rara vez se mete en cuestiones polémicas. Esto, su relativa juventud y su corta experiencia como cardenal lo colocan en una postura compleja en la actualidad, aunque parece que podría ser un candidato destacado en el futuro.

Péter Erdo (Hungría)

Nacido en Budapest (Hungría) el 25 de junio de 1952, Péter Erdő es el mayor de seis hermanos de una familia de católicos devotos. Su ordenación como sacerdote tuvo lugar en 1975 y ha enseñado en varias facultades de Derecho canónico tanto en Hungría como en otros países. Juan Pablo II lo consagró obispo en el año 2000 y tres años después lo nombró primado de Hungría, mismo año que fue elevado a cardenal. Habla seis idiomas (húngaro, alemán, italiano, francés, castellano e inglés) y en 2005 fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Católica Húngara y del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas.

Considerado un cardenal de mucha cultura, Erdő se ha opuesto al celibato opcional para los sacerdotes y aunque está en contra de aceptar los matrimonios homosexuales, está a favor del acompañamiento pastoral a las personas que sienten atracción por personas de su mismo sexo, así como a los divorciados que se vuelven a casar.

Willem Eijk (Países Bajos)

Willem Jacobus Eijk (Duivendrecht, Países Bajos) nació el 22 de junio de 1953, hijo de padre protestante y madre católica. Estudió para ser médico pero acabó dando el salto al seminario, para ser ordenado en 1985, aunque como capellán obtuvo su doctorado con una tesis sobre la práctica de la eutanasia en su país. En 1999 fue ordenado obispo y en 2007, Benedicto XVI lo eligió arzobispo metropolitano de Utrecht; tres años después, fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal neerlandesa. No fue hasta 2012 cuando fue erigido en cardenal-sacerdote.

Es un cardenal sólidamente ortodoxo y provida y su experiencia como médico lo ha llevado a abordar cuestiones sobre la vida y la muerte, como la eutanasia y la fertilización in vitro. Descarta la ordenación de mujeres en el sacerdocio —no sólo eso, sino que considera este un tema obsoleto que ya no interesa entre los jóvenes que llegan a la iglesia— al considerar que no debe cambiarse esta tradición por presiones sociales o culturales, y cree que las relaciones homosexuales no pueden ser bendecidas porque "son contrarias al orden de la creación de Dios".

Anders Arborelius (Suiza)

Nacido en Sorengo (Suiza) el 24 de septiembre de 1949, a Anders Arborelius el papa Francisco lo define como un hombre que es un modelo a seguir: "No tiene miedo a nada; habla con todos y no está en contra de nadie. Y siempre apunta a lo positivo". Es obispo de Estocolmo, la única diócesis católica de Suecia, que abarca a todo el país. Fue criado en el luteranismo y se convirtió a los 20 años; en 1979 fue ordenado sacerdote.

Juan Pablo II lo consagró obispo en 1998, de 2000 a 2015 fue presidente de la Conferencia Episcopal de Escadinavia y en 2017 fue elevado al cardenalato, convirtiéndose en el primer cardenal de Suecia y de toda Escandinavia. Recibió en 2022 una medalla de la mano del rey de Suecia por sus contribuciones a la vida de la Iglesia. Según señalan en el Informe, es ortodoxo en las enseñanzas religiosas, defiende el celibato sacerdotal y se opone a la ordenación de mujeres; en materia de cambio climático, tiene una ferviente preocupación por el medio ambiente y está alineado con el papa Francisco en materia de migración. Además de sueco, habla con fluidez inglés, castellano, francés, alemán y neerlandés, y al ser preguntado si estaba preparado para ser papa en algún momento, su respuesta fue que era algo "poco realista", aunque sea "una posibilidad".

Charles Maung Bo (Myanmar)

Charles Maung Bo nació en Monhla el 29 de octubre de 1948, el año que Myanmar obtuvo su independencia, y se crio en una familia numerosa muy devota. Perdió a su padre y a cinco de sus hermanos cuando era pequeño y fue su madre la que le inculcó la fe cristiana. A los ocho años fue acogido en un internado salesiano, momento a partir del cual decidió que quería ser misionero y párroco. En 1976 fue ordenado sacerdote salesiano, y en menos de una década fue nombrado administrador apostólico en Lashio y después, prefecto apostólico hasta 1990. Cuando la prefectura se convirtió en diócesis, se convirtió en su primer obispo.

Fundador de la Congregación de los Hermanos y Hermanas de San Pablo, fue nombrado arzobispo de Rangún en 2003, donde sirve desde entonces, y ha sido a lo largo de las últimas décadas presidente de la Conferencia Episcopal Católica del país y de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia. Fue elevado a cardenal en 2015 por el papa Francisco, con quien mantiene una relación cercana. Quienes lo conocen —explican en el Informe— aseguran que no está a favor de ordenar mujeres, ni de que el celibato sea opcional para los sacerdotes ni tampoco de bendecir a parejas homosexuales, aunque sobre estos temas apenas ha hablado públicamente. De hecho, Bo ha sido criticado precisamente por ser demasiado diplomático.

Jean-Marc Noël Aveline (Argelia)

Nacido el 26 de diciembre de 1958 en Sidi Bel Abbès (Argelia), Jean-Marc Aveline es el arzobispo de Marsella (Francia) y supuestamente, el favorito del papa Francisco para sucederlo. Exiliado con su familia cuando tenía sólo cuatro años, acabó en Marsella, donde ingresó al seminario al terminar sus estudios de Bachillerato, aunque también se licenció en Filosofía por la Sorbona de París. El alcalde marsellés Benoît Payan lo considera un hombre de "inteligencia superior". Fue ordenado sacerdote en 1984, y la enseñanza es uno de los puntos más importantes para él. Benedicto XVI lo nombró miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso en 2008 y desde ese año hasta 2013 fue vicario de la archidiócesis de Marsella.

En 2014 fue consagrado obispo auxiliar de Marsella para, cuatro años después, ser nombrado arzobispo metropolitano por el papa Francisco. El pontífice argentino también fue el que lo elevó al cardenalato, en 2022, tanto es así que la prensa francesa lo presenta como el prelado favorito del papa, y el más 'bergogliano' de todos los obispos galos. Su historia personal lo convierte en una persona sensible a la cuestión de la migración, y prefiere no hablar de temas polémicos o revelar sus inclinaciones política, por lo que cuestiones como la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal o el acceso a la comunión a los divorciados mantiene una postura cautelosa.

