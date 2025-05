León XIV, un papa 'antiTrump' que apuesta por la continuidad del legado de Francisco

Progresista, aperturista y contrario a las políticas xenófobas de Donald Trump. Así es Robert Francis Prevost, a partir de hoy, el papa León XIV. Su nombramiento supone una apuesta por la continuidad de las reformas llevadas a cabo por Francisco y por la inclusión en la Iglesia de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Prevost es reconocido en el seno de la iglesia por su discreción y su capacidad de escucha. De hecho, en su primer discurso como pontífice, el número 267 de la historia de la Iglesia católica, ha reivindicado el legado de Francisco y ha anunciado su intención de tender puentes y fomentar el diálogo.

"Ayudaos los unos a los otros a construir puentes con el diálogo para ser un único pueblo que viva siempre en paz. Gracias al papa Francisco", ha dicho el papa León XIV a los fieles desde el balcón central de la basílica de San Pedro.

También ha mostrado su apoyo a los más desfavorecidos y ha asegurado que, bajo su mandato, la Iglesia estará "cerca de los que sufren". También ha afirmado que los obispos deben "ser pastores cercanos al pueblo y no unos meros administradores".

Inevitablemente, esos postulados progresistas de León XIV chocan directamente con el presidente de EEUU, Donald Trump, que, pese a compartir nacionalidad, no le bridó su apoyo públicamente antes del cónclave pese a que estaba entre los favoritos. En su lugar, Trump decidió respaldar al cardenal Timothy Dolan, el más conservador.

No obstante, pese a apostar por el aperturismo y por la continuidad del legado de Francisco, León XIV no es tan favorable a las bendiciones de los matrimonios homosexuales o a los divorcios como su predecesor, que aseguró que él "no era nadie para juzgar" al colectivo LGTBI.