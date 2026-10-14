Elecciones generales 29N, en directo | Los partidos ultiman sus listas de candidatos a días de terminar el plazo

Isabel Rodríguez repetirá como cabeza de lista del PSOE en Ciudad Real La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, volverá a encabezar la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en una lista que incorpora como principal novedad al alcalde de Manzanares y hasta ahora senador, Julián Nieva, como número dos, y que mantiene a Cristina López Zamora en la tercera posición. Así lo ha anunciado este miércoles el secretario general del PSOE de Ciudad Real y vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, tras la reunión de la Ejecutiva Provincial, que ha configurado unas candidaturas con las que los socialistas pretenden combinar experiencia parlamentaria, presencia municipal y representación de las zonas rurales. Rodríguez, nacida en Abenójar y estrechamente vinculada a Puertollano, donde fue alcaldesa entre 2019 y 2021, repite así como cabeza de cartel. Europa Press Compartir en X

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Ester Muñoz no recula e insiste en sus palabras sobre las pensiones La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, lejos de recular sobre sus palabras a costa de las pensiones, este miércoles ha insistido en ellas: "He dicho que hay que sostener el sistema público de pensiones para, entre otras cosas, que las nuevas generaciones puedan cobrar su pensión [...] Cuando el PP, o yo, hemos dicho que el sistema puede petar, lo he dicho en el marco de un podcast de gente joven, pero lo puedo decir en otros términos. En los últimos informes de la AIREF de 2025 y 2026 habla de que hay dudas sobre el sistema: no lo dice el PP, lo dice la AIREF". Compartir en X

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Sánchez alerta de que "las tijeras de Feijóo" y Abascal "firman la carta de defunción del Estado de bienestar" El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha alertado este miércoles desde Zaragoza que "entre las tijeras de Feijóo, y Milei, el amigo de Abascal", en referencia a los líderes del PP y de Vox, "firman la carta de defunción del Estado del bienestar". Así lo ha manifestado Sánchez en su intervención en su tercer acto de precampaña, celebrado en el Hotel Hiberus de Zaragoza, en el que estuvo acompañado por la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría. Sánchez también ah destacado que "no es lo mismo un hospital público que uno de Quirón, como no es lo mismo una pensión pública que una gestionada por una gran banco", como ejemplo de la diferencia entre votar a la izquierda y a la derecha. Así, ha seguido con los reproches a Feijóo para destacar con ironía que "el otro", como se refirió al líder del PP, "dice 'voy a pedir sacrificios pero no me aplaudáis'. Hombre, si quiere le hacemos la ola". Servimedia Compartir en X

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