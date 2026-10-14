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Elecciones generales 29N, en directo | Los partidos ultiman sus listas de candidatos a días de terminar el plazo
Mientras que en el PSOE ya se empiezan a conocer los ministros que acompañarán a Pedro Sánchez en la lista del PSOE, lo cierto es que a su izquierda los acuerdos no acaban de estar cerrados, pese al llamamiento de Gabriel Rufián a la unidad de este espacio político.
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Isabel Rodríguez repetirá como cabeza de lista del PSOE en Ciudad Real
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Ester Muñoz no recula e insiste en sus palabras sobre las pensiones
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Sánchez alerta de que "las tijeras de Feijóo" y Abascal "firman la carta de defunción del Estado de bienestar"
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El ministro José Manuel Albares encabezará la lista del PSOE al Congreso por Cádiz
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Así van las encuestas y sondeos para las elecciones generales del 29N
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PP y Vox cambian su discurso sobre las pensiones tras el adelanto electoral: de alertar del colapso a defender el sistema
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Ada Colau ofrece renunciar a su candidatura e incluso cambiar el nombre de Frente Amplio para intentar lograr la unidad con Podemos
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El PSOE de Pedro Sánchez cierra los diez primeros candidatos de su lista para el 29N
Isabel Rodríguez repetirá como cabeza de lista del PSOE en Ciudad Real
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, volverá a encabezar la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en una lista que incorpora como principal novedad al alcalde de Manzanares y hasta ahora senador, Julián Nieva, como número dos, y que mantiene a Cristina López Zamora en la tercera posición.
Así lo ha anunciado este miércoles el secretario general del PSOE de Ciudad Real y vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, tras la reunión de la Ejecutiva Provincial, que ha configurado unas candidaturas con las que los socialistas pretenden combinar experiencia parlamentaria, presencia municipal y representación de las zonas rurales. Rodríguez, nacida en Abenójar y estrechamente vinculada a Puertollano, donde fue alcaldesa entre 2019 y 2021, repite así como cabeza de cartel.
Ester Muñoz no recula e insiste en sus palabras sobre las pensiones
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, lejos de recular sobre sus palabras a costa de las pensiones, este miércoles ha insistido en ellas: "He dicho que hay que sostener el sistema público de pensiones para, entre otras cosas, que las nuevas generaciones puedan cobrar su pensión [...] Cuando el PP, o yo, hemos dicho que el sistema puede petar, lo he dicho en el marco de un podcast de gente joven, pero lo puedo decir en otros términos. En los últimos informes de la AIREF de 2025 y 2026 habla de que hay dudas sobre el sistema: no lo dice el PP, lo dice la AIREF".
Sánchez alerta de que "las tijeras de Feijóo" y Abascal "firman la carta de defunción del Estado de bienestar"
El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha alertado este miércoles desde Zaragoza que "entre las tijeras de Feijóo, y Milei, el amigo de Abascal", en referencia a los líderes del PP y de Vox, "firman la carta de defunción del Estado del bienestar". Así lo ha manifestado Sánchez en su intervención en su tercer acto de precampaña, celebrado en el Hotel Hiberus de Zaragoza, en el que estuvo acompañado por la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría.
Sánchez también ah destacado que "no es lo mismo un hospital público que uno de Quirón, como no es lo mismo una pensión pública que una gestionada por una gran banco", como ejemplo de la diferencia entre votar a la izquierda y a la derecha. Así, ha seguido con los reproches a Feijóo para destacar con ironía que "el otro", como se refirió al líder del PP, "dice 'voy a pedir sacrificios pero no me aplaudáis'. Hombre, si quiere le hacemos la ola".
El ministro José Manuel Albares encabezará la lista del PSOE al Congreso por Cádiz
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, encabezará la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz. El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha indicado que el Comité Provincial del PSOE votará esta tarde las listas del partido para las próximas elecciones generales, que incluyen a Albares como número uno al Congreso. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ocupado este puesto en anteriores elecciones. Ruiz Boix ha destacado el papel de Albares en el logro del "acuerdo histórico" sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit, que afecta especialmente a la provincia con la que la colonia británica colinda.
Así van las encuestas y sondeos para las elecciones generales del 29N
La evolución de la intención de voto que se ve en las encuestas es clara: el bloque de las derechas sumaría más del 50% de los votos. El reto de la izquierda, tratar de recuperar la confianza del electorado.
📊 Puedes seguir aquí todos los detalles actualizados de los sondeos hasta la jornada electoral del 29 de noviembre.
PP y Vox cambian su discurso sobre las pensiones tras el adelanto electoral: de alertar del colapso a defender el sistema
Mientras tanto, en la derecha, el adelanto electoral ha hecho que Partido Popular (PP) y Vox hayan virado su discurso sobre el sistema de pensiones. Lo hacen conscientes del peso que tienen los pensionistas en los resultados electorales.
Para ser exactos, antes de conocerse el adelanto electoral, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aseguraba que el sistema iba a "colapsar". Una vez arrancada la precampaña, se ve desautorizada por su líder, Alberto Núñez Feijóo. Algo similar sucedió en Bambú, cuando su presidente, Santiago Abascal, desautorizó a José María Figaredo.
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Ada Colau ofrece renunciar a su candidatura e incluso cambiar el nombre de Frente Amplio para intentar lograr la unidad con Podemos
La confirmada como candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha dado la sorpresa este miércoles a primera hora, al abrir la puerta a renunciar a ser la cabeza de lista de esta coalición de izquierdas, con la intención de mantener las negociaciones y una posible integración de Podemos en ella.
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El PSOE de Pedro Sánchez cierra los diez primeros candidatos de su lista para el 29N
laSexta ha podido confirmar este miércoles los primeros diez candidatos del PSOE que volverá a liderar Pedro Sánchez. Precisamente, tal y como se sospechaba, el también secretario general socialista se rodeará de ministros que le han acompañado en estas legislaturas, así como de personas muy cercanas a él:
- Pedro Sánchez
- Margarita Robles
- Félix Bolaños
- Pilar Sánchez Acera
- Fernando Grande-Marlaska
- Manuela Villa
- Rafael Simancas
- Aránzazu Figueroa
- Borja Cabezón
- Lorena Morales
Así quedaría para el Congreso de los Diputados, mientras que Antonio Hernando será la cabeza de lista para el Senado.