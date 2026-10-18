Vox pide al Constitucional que inadmita el recurso del Defensor del Pueblo contra las medidas cautelares del Supremo sobre la 'ley de nietos'

Los detalles La formación considera que el recurso es prematuro porque no se ha agotado la vía judicial ordinaria y solicita que se rechace la suspensión cautelarísima de los autos del Tribunal Supremo.

Vox ha solicitado al Tribunal Constitucional que rechace el recurso del Defensor del Pueblo contra las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la 'ley de nietos', que afectan el derecho al voto de quienes se nacionalizaron mediante esta ley. Según Vox, el recurso es prematuro, ya que el plazo para que los afectados se personen y presenten alegaciones sigue abierto hasta el 22 de octubre. Argumentan que no se ha demostrado una lesión constitucional actual ni la trascendencia del recurso. Vox defiende que las medidas del Supremo buscan garantizar la legalidad y transparencia del censo electoral y solicita la inadmisión del recurso para evitar comprometer las elecciones del 29 de noviembre.

Vox ha pedido al Tribunal Constitucional que inadmita el recurso que el Defensor del Pueblo presentó contra las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la 'ley de nietos', unas medidas que dejan sin la capacidad de votar a todos aquellos que se nacionalizaron a través de esta ley.

La formación ha presentado ante el Tribunal Constitucional un escrito de personación y alegaciones, al que ha tenido acceso laSexta, en el que solicita la inadmisión del recurso de amparo interpuesto por el Defensor del Pueblo contra los autos de 10 de septiembre y 12 de octubre del Tribunal Supremo, relativos a las medidas cautelares sobre determinadas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

La formación sostiene que el recurso es prematuro, ya que el Tribunal Supremo mantiene abierto hasta el 22 de octubre el plazo para que los afectados puedan personarse y formular alegaciones. Asimismo, considera que no se ha acreditado una lesión constitucional actual ni se ha justificado suficientemente la especial trascendencia constitucional del recurso.

Además, Vox defiende que las medidas acordadas por el Supremo buscan preservar la legalidad, objetividad y transparencia del censo electoral, sin anular la nacionalidad española ni establecer una exclusión definitiva de los electores afectados. En este sentido, recuerda que el Alto Tribunal apreció un "peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Por todo ello, Vox solicita la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación, así como el rechazo de las medidas cautelarísimas y cautelares solicitadas por el Defensor del Pueblo, al considerar que podrían comprometer la correcta conformación del censo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

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