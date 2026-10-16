El Defensor del Pueblo recurre ante el TC la suspensión del derecho a voto por la 'ley de nietos'

Los detalles La institución que dirige Ángel Gabilondo explica que ha pedido al tribunal de garantías medidas cautelarísimas y que se pronuncie sobre la interpretación del Tribunal Supremo acerca de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la llamada 'ley de nietos'.

El Defensor del Pueblo, liderado por Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de personas nacionalizadas según la Ley de Memoria Democrática. En su comunicado, el Defensor solicita medidas cautelarísimas y una revisión de la interpretación del Supremo sobre el derecho al sufragio de los españoles nacionalizados bajo la 'ley de nietos'. La acción se tomó tras analizar la decisión del TS del 12 de octubre y recibir múltiples solicitudes de amparo de ciudadanos y entidades afectadas.

El Defensor del Pueblo ha interpuesto este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la Ley de Memoria Democrática, decidida por el Tribunal Supremo. En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo explica que ha pedido al tribunal de garantías medidas cautelarísimas para que esas personas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre.

Además solicita que se pronuncie sobre la interpretación del Tribunal Supremo (TS) acerca de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la llamada 'ley de nietos'. El Defensor ha interpuesto este recurso "tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada Ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales", señala el comunicado.

El alto tribunal decidió ese día mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos', lo que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó así el recurso de la Abogacía del Estado, que también apoyaba la Fiscalía, contra el auto que dejó en suspenso las inscripciones en el Censo de residentes ausentes en el extranjero (CERA). Tanto la Fiscalía como la Abogacía habían pedido que se permitiera el voto ante la "imposibilidad material" de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba la medida adoptada por el Supremo. Gabilondo: "si eres español, tienes derecho a voto" Gabilondo, que ha adoptado esta decisión tras haber recibido diversas peticiones de solicitud de amparo ante el TC de particulares y entidades, ya se pronunció sobre este tema la pasada semana.

En un encuentro informativo que protagonizó el pasado 8 de octubre, el defensor subrayó que la nacionalidad conlleva el derecho al voto y pidió no abrir "caminos imposibles" para determinar "quiénes son verdaderamente españoles, muy españoles o muy muy españoles".

"No se puede ser español con derecho a voto o español sin derecho a voto; sino que si eres español, tienes derecho al voto. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues, usted dirá. Pero lo que veo más difícil es que diga que no hay derecho al voto siendo español", señaló Gabilondo en un encuentro informativo, en el que recordó que "no se puede quitar y poner según el día de la semana" si ya se ha dicho que es español.

Para el defensor, la nacionalidad española otorgada a hijos y nietos de exiliados a través de la 'ley de nietos' está dentro del "mejor espíritu de la Transición". Este jueves, la Junta Electoral Central (JEC) acordó enviar la documentación electoral para el 29N a todos los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) con la advertencia de que no todos podrán ejercer el derecho al voto debido a la suspensión decretada por el Supremo para nacionalizados por la 'ley de nietos'.

Según informaron a EFE fuentes de este órgano, el objetivo es que la documentación necesaria para votar llegue a todos los que no estén afectados por el auto del Supremo. Algunos de los más de 160.000 inscritos que adquirieron la nacionalidad gracias a la citada 'ley de nietos', recordaron esas fuentes, sí podrán votar si cumplen los requisitos marcados por el alto tribunal.

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