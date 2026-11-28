Los detalles Tras dos semanas de intensa campaña electoral, los políticos aparcan los mítines y las peticiones de voto para dedicar este sábado a descansar, estar con sus familias y desconectar antes de la cita con las urnas.

Este sábado, los candidatos políticos se toman un respiro en la jornada de reflexión antes de las elecciones, dedicándose a actividades personales y familiares. Pedro Sánchez y Ada Colau pasarán el día con sus familias tras intensas campañas. Alberto Núñez Feijóo, del PP, visitará Ceuta para mostrar apoyo ante la crisis migratoria, regresando luego a Madrid. Irene Montero de Podemos disfrutará del campo y su familia. En Cataluña, Jordi Hereu visitará a su madre, Ernest Urtasun planea ir al cine, y Gabriel Rufián hará deporte. Miriam Nogueras y Xavier García Albiol también priorizarán el tiempo en familia, mientras que Juan José Aizcorbe de Vox disfrutará de una comida familiar y asistirá a misa.

Apenas quedan unas horas para que abran los colegios electorales. Después de una campaña marcada por la tensión política, los enfrentamientos y los cruces de reproches, este sábado los candidatos tienen una cita con la jornada de reflexión. Un día en el que no pueden pedir el voto ni celebrar actos electorales y que aprovechan para cambiar los mítines por planes mucho más personales: deporte, paseos, tiempo en familia o incluso una escapada al cine.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, tiene previsto dedicar la jornada a hacer deporte y estar con su familia, después de dos semanas recorriendo el país para defender su candidatura. También en familia pasará el día Ada Colau, que ha regresado a Barcelona tras cerrar la campaña electoral en Madrid. Allí descansará junto a los suyos tras recorrer 12.000 kilómetros durante la campaña. Además, será en la capital catalana donde ejercerá su derecho al voto este domingo, a las 11:00 horas, en el Institut La Sedeta.

Uno de los planes más diferentes lo protagoniza Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP ha programado una cita en Ceuta durante la jornada de reflexión para mostrar su apoyo y solidaridad a sus vecinos en su sexta visita a la ciudad autónoma desde el inicio de la crisis migratoria. Feijóo regresará por la tarde a Madrid para pasar el resto del día con su pareja y su hijo. Por su parte, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha comenzado la jornada con un paseo por el campo junto a su perra Rumba. Después, tiene previsto quedarse en casa y disfrutar del día con su familia para reponer fuerzas tras una intensa campaña.

De la comida familiar al cine

En Cataluña, los planes también pasan principalmente por la familia y el descanso. El cabeza de lista del PSC por Barcelona, Jordi Hereu, aprovechará el sábado para visitar a su madre, de 97 años, a quien asegura que hace días que no ve, y compartir una comida con su extensa familia.

El ministro de Cultura y número dos del Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, también quiere dedicar tiempo a los suyos. Incluso contempla una sesión de cine por la tarde, una de las actividades que más disfruta haciendo en familia. Gabriel Rufián, candidato de ERC, mantendrá una de sus rutinas habituales: hará deporte por la mañana para desconectar después de 15 intensos días de campaña y, posteriormente, comerá con su familia.

La cabeza de lista de Junts, Miriam Nogueras, ha comenzado la jornada paseando a su perro. El resto del día lo dedicará a estar con su familia y tiene algunos planes pendientes, como visitar a personas a las que hace tiempo que quiere ver o disfrutar de algún 'tardeo'.

El candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, combinará sus obligaciones institucionales con el tiempo libre. Por la mañana ejercerá como alcalde de Badalona y casará a dos parejas en el Ayuntamiento y por la tarde, tiene previsto acudir al gimnasio y quedar con amigos.

Por último, Juan José Aizcorbe, candidato de Vox por Barcelona, ha reservado el sábado para disfrutar de una buena comida con su mujer, sus hijos y alguno de sus nietos. También tiene previsto acudir a misa y descansar después de una campaña que describe como "30 días de vida claustral".

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