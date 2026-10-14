Bolaños, Robles, y Marlaska: Sánchez se rodeará de hasta 11 ministros en las listas de las elecciones del 29N

Los detalles La gran incógnita a estas horas es quién irá de números dos junto a Sánchez. Será una mujer y algunos sitúan a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, como en su día hizo Teresa Ribera, pero no es seguro.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y líder del PSOE, ha definido su estrategia para las listas electorales del 29 de noviembre, focalizando la atención en la lista de Madrid. En esta, se rodea de ministros como Félix Bolaños, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. La incógnita es quién será el número dos, posiblemente una mujer, con Sara Aagesen como candidata. La ejecutiva socialista de Madrid se reúne para proponer la lista. Sánchez mueve a Marlaska de Cádiz a Madrid y coloca a José Manuel Albares en Cádiz. Borja Cabezón y Rafael Simancas también estarán en la lista de Madrid. Otros ministros y figuras destacadas ocuparán puestos en distintas regiones.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, fija su estrategia en la composición de las listas para las elecciones del 29 de noviembre. Todo el interés se centra ahora mismo en la lista de Madrid, donde Sánchez se rodea de ministros.

Según ha podido saber laSexta, le acompañarán en su lista Félix Bolaños (Presidencia y Justicia), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior).

La gran incógnita a estas horas es quién irá de números dos. Será una mujer y algunos sitúan a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, como en su día hizo Teresa Ribera en Madrid. Pero no es seguro. Hoy se reúne la ejecutiva socialista de Madrid para proponer lista, pero no está claro que salga ya la número dos.

Un juego de piezas en el que Sánchez mueve de la lista de Cádiz a Marlaska, ya que su 'popularidad' allí se ha visto muy afectada por las muertes de guardias civiles en lucha contra el narcotráfico.

En su lugar, el líder de los socialistas coloca al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que creen puede vender bien en campaña el acuerdo sobre Gibraltar.

En la lista de Madrid también ira Borja Cabezón, número dos de Organización en Ferraz. Y también Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

En otras listas, el ministro Óscar Puente irá por Valladolid, Jordi Hereu por Barcelona, Elma Saiz por Pamplona, Milagros Tolón por Toledo, Isabel Rodríguez por Ciudad Real y Arcadi España, de dos con Pilar Bernabé por Valencia. El ministro Carlos Cuerpo no irá en ninguna lista, pero sí participará en la campaña.

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