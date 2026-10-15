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A vueltas con las pensiones

El Gobierno estudia revalorizar las pensiones antes del 29N mientras el PP intenta corregir a Muñoz

Los detalles Fuentes del Gobierno reconocen que están mirando fórmulas para subir las pensiones. Antes hay que esperar a que se publique el dato del IPC provisional a finales de noviembre.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez y el del PP, Alberto Núñez Feijóo El líder del PSOE, Pedro Sánchez y el del PP, Alberto Núñez FeijóoAgencia EFE
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Las pensiones vuelven a ser uno de los temas de bandera del Gobierno para las elecciones del 29 de noviembre, y más después de que la portavoz del Partido Popular Ester Muñoz abriera el melón al asegurar que "el sistema actual de pensiones va a petar". Fuentes del Ejecutivo en conversación con laSexta señalan que están mirando formulas para subir las pensiones antes de la cita electoral.

Y el calendario puede estar de su lado. Deben esperar a conocer, según detallan, el dato del IPC provisional que saldrá el 27 de noviembre (dos días antes de la llamada a las urnas). En diciembre sale el dato definitivo, pero insisten en que se pueden subir las pensiones porque el Gobierno no estaría en funciones hasta el 29N. Es decir, la subida llegaría en plena campaña electoral.

Algo que ha confirmado después el propio vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ha avanzado que tanto la revalorización anual de las pensiones con la inflación como la subida del salario mínimo que proponga la comisión de expertos podrían aprobarse aunque el Ejecutivo esté ya en funciones.

Mientras, el PP trata de reconducir el discurso de su portavoz y tranquilizar sobre una posible reforma del sistema de pensiones. Ahora insisten en que hay que "fortalecerlo para garantizar su sostenibilidad". "Sostenerlo para que las futuras generaciones puedan cobrar su pensión", matizaba este miércoles Muñoz.

En España hay 9,5 millones de pensionistas y más de 6,8 millones de jubilados que, en general, votan mucho, y lo hacen al bipartidismo. Con este marco, la presión en los cuarteles generales de Ferraz y Génova para no fallar en sus argumentos es muy alta. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo saben que sin los pensionistas no podrán mantenerse o llegar a la Moncloa.

"Ayer estaba por aquí el señor Feijóo y dice: 'Ni media broma con las pensiones'. El mismo día que su portavoz dice: 'El sistema está colapsado y hay que reformarlo'. El problema no es que hagan ni media broma de las pensiones, es que no dicen una media verdad", aseguraba este miércoles el líder de los socialistas. Y agregaba que "entre las tijeras de Feijóo y el amigo de Milei, Abascal, que le gusta la motosierra, estos si llegan al Gobierno firman la carta de defunción del Estado del bienestar".

Y todo aderezado por el discurso económico de Vox, socio necesario del PP. Las palabras de Muñoz eran casi idénticas a las del portavoz económico de la ultraderecha. Esas de las que el PP quiso alejarse. "Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de pensiones", decía hace unos días José María Figaredo. Unas palabras que el propio Santiago Abascal negaba después, consciente del peso del voto pensionista. "Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones", decía el líder del partido de extrema derecha. Pero ya era tarde, la hemeroteca no perdona.

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