Intención de voto
Así van las encuestas y sondeos para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026
La evolución de la intención de voto que se ve en las encuestas es clara: el bloque de las derechas sumaría más del 50% de los votos. El reto de la izquierda, tratar de recuperar la confianza del electorado.
Lluís Orriols analiza las opciones de la izquierda para el 29N: "Si nos creemos las encuestas ahora mismo no hay partido"
Lluís Orriols ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de las elecciones del 29 de noviembre. El politólogo, en sus palabras, considera que ahora mismo "no hay partido" para la izquierda viendo lo que dicen las encuestas a día de hoy. "Si nos creemos las encuestas a día de hoy, diría que no hay partido. Si todo cambia no será por un efecto de campaña sino de estimación", ha explicado. Y es que ha hablado de lo sucedido en la campaña de 2023: "El PSOE tuvo un saldo positivo de cuatro puntos, pero el diferencial con el PP fue de uno".
El bloque PP-Vox, por delante de las izquierdas, incapaces de sumar
Más de la mitad de los votantes elegiría alguno de los dos principales partidos del bloque de la derecha de cara a las próximas elecciones generales, convocadas para el 29 de noviembre. Según se extrae de la encuesta publicada por DYM el viernes 9 de octubre, entre PP y Vox sumarían más del 52% de los votos, frente a un bloque de izquierdas (PSOE, Sumar y Podemos) que sólo conseguiría aunar el 34,4% de los votos de los españoles.