Feijóo y Abascal ponen en marcha la 'Operación Senado': las claves del poder que hay en juego

¿Por qué es importante? Con una mayoría en la Cámara Alta, ambas formaciones podrían montar comisiones de investigación o aprobar otro 155.

PP y Vox están negociando una alianza, denominada 'Operación Senado', para enfrentarse al bloque formado por PSOE y el Frente Amplio en la Cámara Alta. Aunque la estrategia exacta no se ha revelado, Vox podría renunciar a presentarse en distritos clave, mientras que el PP elegiría senadores a través de parlamentos autonómicos. Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo han confirmado las conversaciones, destacando la importancia de mantener el Senado fuera del control del 'sanchismo'. Controlar el Senado permitiría formar comisiones de investigación, aprobar medidas como el artículo 155, elegir magistrados del Tribunal Constitucional y promover reformas constitucionales.

PP y Vox activan la 'Operación Senado'. En estos momentos, la derecha y la extrema derecha negocian una alianza para enfrentarse al otro mega bloque que han cerrado PSOE y el Frente Amplio también en la Cámara Alta.

La fórmula exacta para intentar hacerse con el control de la cámara alta se desconoce, pero en laSexta hemos podido confirmar que Vox está estudiando renunciar a presentarse en algunas circunscripciones clave. Y, a cambio, el PP elegiría senadores suyos a través de los parlamentos autonómicos.

Santiago Abascal, este martes desde Ponferrada, no ha querido concretar nada: "Pactaremos con los españoles no como Sánchez que pacta con Marruecos, que es un traidor".

Tampoco ha desvelado Alberto Núñez Feijóo cómo están las negociaciones, más allá de reconocer que ambas formaciones están hablando: "Mantener el Senado fuera del 'sanchismo' no es solo una obligación para el PP, es un reto. ¿En este momento estamos hablando y vamos a seguir hablando con Vox? La respuesta es que sí desde la discreción y el respeto. No le voy a ocultar que sería un error facilitar al 'sanchismo' el control de forma directa o indirecta del Senado".

La importancia del Senado

Ante este intento de acuerdo, cabe preguntarse por qué estas coaliciones para poder controlar el Senado. Para empezar porque con mayoría absoluta allí se pueden montar comisiones de investigación, pero no es la única.

También se puede aprobar otro 155 como el de Cataluña y con una mayoría de tres quintos puedes elegir nada menos que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y seis vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Además, se puede promover una reforma parcial de la Constitución. Y con dos tercios, PP y Vox tendrían en su mano impulsar una reforma total de la Carta Magna. Es decir, hay mucho poder en juego y el plazo para presentar las listas termina en seis días.

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