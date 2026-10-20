Feijóo admite que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque sería "un error facilitar al sanchismo" su control

Los detalles El líder del PP ha reconocido la existencia de conversaciones con Vox para contrarrestar el pacto entre el PSOE y otras formaciones de izquierda para presentar candidaturas conjuntas al Senado, conversaciones que están haciéndose "con discreción y respeto".

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que busca una "fórmula" con Vox en el Senado para evitar que el "sanchismo" controle esta Cámara. Según Feijóo, ya existe una fórmula tras los pactos autonómicos que han otorgado a Vox cinco escaños en el Senado. Feijóo ha subrayado que ambos partidos deben mantener el "sentido de Estado" y ha expresado que es esencial evitar entregar el control del Senado al "sanchismo". Además, ha afirmado que trabajará para que el PP alcance una mayoría significativa en la Cámara Alta.

El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha admitido este martes que busca una "fórmula" con Vox en el Senado porque, según ha dicho, sería "un error facilitar al sanchismo" el control en esta Cámara de forma directa o indirecta. Según ha añadido, ya hay una fórmula en este momento tras los pactos de ambas formaciones en varias autonomías y que han permitido a los de Santiago Abascal logren cinco escaños en la Cámara Alta.

"Ellos saben hasta dónde podemos llegar. Ellos saben que tenemos sentido de Estado. Por tanto, si es recíproco, si sabe uno hasta dónde puede llegar en función de lo que tiene y se mantiene el sentido de Estado, es evidente que habrá que buscar alguna fórmula" ha dicho.

Feijóo ha señalado que Vox tiene "cinco senadores" en este momento que "son fruto de los acuerdos en los parlamentos autonómicos". "Son senadores autonómicos designados en las comunidades donde gobierna el PP por haber llegado a un acuerdo con Vox", ha apostillado.

En ese contexto, ha dicho que él entiende que "hay posibilidades de llegar a puntos de encuentro" pero ha apelado a la "discreción". "Respeto y discreción, pero no le voy a ocultar que sería un error facilitar al sanchismo el control de forma directa o indirecta", ha manifestado.

Feijóo ha recalcado que deben evitar entregar el Senado "al sanchismo". "Tenemos el compromiso de optar, no sólo a la mayoría absoluta que ya tiene el PP en solitario, sino de poder conseguir los tres quintos. Yo trabajaré para ello", ha manifestado.

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