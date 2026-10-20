Montesinos, sobre la alianza entre PP y Vox en el Senado: "La negociación está avanzada, pero Vox ya le ha dicho al PP que no le va a salir gratis"

Pablo Montesinos analiza las negociaciones entre PP y Vox para alcanzar un acuerdo en el Senado. El periodista asegura que las conversaciones están avanzadas, aunque reconoce que ha habido fricciones y que Vox exige concesiones al partido de Alberto Núñez Feijóo.

Pablo Montesinos ha analizado en Al Rojo Vivo las negociaciones entre el PP y Vox para alcanzar un acuerdo en el Senado y ha hablado de las posibilidades de que ambas formaciones lleguen a un pacto. El periodista asegura que las conversaciones siguen adelante y que las dos partes están buscando una fórmula de consenso, aunque bajo una estricta discreción.

"Se está negociando y se está buscando la fórmula. La orden es que todo se haga de manera muy discreta, muy silenciosa", explica Montesinos, que reconoce que durante las conversaciones ha habido momentos de fricción que ambas formaciones prefieren mantener en privado. Según señala, Vox ha trasladado al PP que el acuerdo tendrá que implicar concesiones por ambas partes.

"Vox, la formación de Santiago Abascal, le ha dicho al Partido Popular que no va a ser gratis. Están por ese acuerdo, pero no puede ser que nosotros nos apartemos y todo sea para el Partido Popular", concluye Montesinos, que considera que la negociación está avanzada y que existe voluntad de cerrar un pacto, aunque todavía queda por concretar cómo se articulará ese consenso.

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