PP y Vox cambian su discurso sobre las pensiones tras el adelanto electoral: de alertar del colapso a defender el sistema

¿Por qué es importante? Antes de conocerse el adelanto electoral, la portavoz del PP aseguraba que el sistema de pensiones iba a "colapsar". Un discurso distinto al que defiende ahora Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha asegurado que garantizará el sistema de pensiones, adelantándose a la publicación de un pódcast de Ester Muñoz. En este, Muñoz afirmaba que era necesario ser valientes para reformar el sistema de pensiones, calificándolo de insostenible. Sin embargo, tras el anuncio de elecciones anticipadas por Pedro Sánchez, el discurso del PP cambió, y Feijóo evitó debates incómodos sobre reformas. Esta situación es similar a la de Vox, cuyo portavoz económico también sugirió reformas, pero fue desmentido por Santiago Abascal. Ambos partidos muestran reacciones similares ante la crisis.

Alberto Núñez Feijóo ha señalado que él va a garantizar el sistema de pensiones. Unas declaraciones que ha realizado adelantándose a lo que se iba a publicar horas después. Un pódcast de Ester Muñoz grabado antes de la convocatoria de elecciones generales en el que decía que había que ser "valientes" a la hora de abordar una reforma del sistema público.

Para la portavoz del PP en el Congreso, la situación del sistema de pensiones es insostenible. "El sistema como está en estos momentos va a colapsar, porque el sistema actual como está no va a funcionar y va a petar", aseguraba Muñoz en una entrevista grabada antes de conocerse que Pedro Sánchez adelantaría las elecciones al 29 de noviembre.

En dicha entrevista, Ester Muñoz detallaba que el PP quiere cambiar el sistema. "Tenemos que ser valientes y entender que el modelo hay que cambiarlo porque no funciona", señalaba en un pódcast que ha visto ahora la luz.

Días después de hacer este diagnóstico negro de las pensiones, el presidente del Gobierno anunciaba el adelanto electoral. Entonces, el discurso del PP cambia. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha querido evitar debates incómodos.

"El sistema público de pensiones es un sistema que no voy a cuestionar en ningún caso. Garantizaremos la actualización de acuerdo con el IPC", ha asegurado. Ni rastro de reformas ni de riesgo de colapso del sistema.

Este caso es exactamente idéntico al ocurrido en las filas de Vox, cuando su portavoz económico dijo algo muy parecido. "Es evidente que hay que llevar a cabo una reforma drástica del sistema de pensiones", aseguraba José María Figaredo, portavoz económico de Vox.

Un Santiago Abascal que vio peligrar unos 10 millones de votos de los pensionistas no tardó en salir a desmentirle, asegurando que eran mentiras del Gobierno. "Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones. Es una mentira más de este Gobierno", defendía.

De nuevo, exactamente igual que ha reaccionado el PP. "Siempre hemos votado a favor de subir las pensiones. Pasa y te cuento las trampas que está haciendo el PSOE con las pensiones", ha indicado Juan Bravo, vicesecretario de Economia del PP.

Dos posibles socios de Gobierno que, parece, ya tienen las mismas fórmulas de reacción ante una crisis.

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